Цю незвичну та унікальну монету номіналом 10 гривень НБУ вводить в обіг з 29 травня 2024 року.

Національний банк України (НБУ) випустив нову пам'ятну монету на честь "Державної спеціальної служби транспорту". Монета має номінал 10 гривень і випущена загальним тиражем у 10 мільйонів штук. Її можна придбати через інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ, а також у банках-дистриб'юторах. Крім того, монета буде в обігу, що означає, що її можна використовувати для платежів у магазинах та банках. Про це повідомив НБУ.

Ця монета віддана на честь Державної спеціальної служби транспорту – військової одиниці у структурі Міністерства оборони України, яка забезпечує роботу та надійність національної транспортної мережі.

Аверс монети співпадає з дизайном обігової десятигривневої монети 2018 року. В його центрі, оточений стародавнім руським орнаментом, розташовані номінал монети, рік випуску та державний герб України.

На зворотному боці монети викарбувано назву "Державна спеціальна служба транспорту" разом із гаслом служби: "Незламні духом відновлять Україну!". Центр реверсу прикрашає емблема служби та стилізований міст, символізуючий українську транспортну інфраструктуру.

Цю пам’ятну монету номіналом 10 гривень вводять в обіг з 29 травня 2024 року. Вона зроблена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покриттям, важить 6,4 грама і має діаметр 23,5 мм. Загальний тираж – 10 мільйонів штук, з яких 510 тисяч випускаються як сувенірна продукція.

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