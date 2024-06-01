Эту необычную и уникальную монету номиналом 10 гривен НБУ вводит в обращение с 29 мая 2024 года.

Национальный банк Украины (НБУ) выпустил новую памятную монету в честь "Государственной специальной службы транспорта". Монета имеет номинал в 10 гривен и выпущена общим тиражом в 10 миллионов штук. Ее можно приобрести через интернет-магазин нумизматической продукции НБУ, а также в банках-дистрибьюторах. Кроме того, монета будет обращаться, что означает, что ее можно использовать для платежей в магазинах и банках. Об этом сообщил НБУ.

Эта монета отдана в честь Государственной специальной службы транспорта – военной единицы в структуре Министерства обороны Украины, обеспечивающей работу и надежность национальной транспортной сети.

Аверс монеты совпадает с дизайном оборотной десятигривневой монеты 2018 года. В центре, окруженный древним русским орнаментом, расположены номинал монеты, год выпуска и государственный герб Украины.

На оборотной стороне монеты отчеканено название "Государственная специальная служба транспорта" вместе с лозунгом службы: "Несокрушимые духом восстановят Украину!". Центр реверса украшает эмблема службы и стилизованный мост символизирующий украинскую транспортную инфраструктуру.

Эту памятную монету номиналом 10 гривен вводят в обращение с 29 мая 2024 года. Она сделана из сплава на основе цинка с никелевым покрытием, весит 6,4 г и имеет диаметр 23,5 мм. Общий тираж – 10 миллионов штук, из которых 510 000 выпускаются как сувенирная продукция.

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