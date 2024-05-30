Відома українська акторка Наталка Денисенко поділилася рецептом особливої страви, яка рятує її статус «прекрасної хазяйки».

Українська акторка Наталка Денисенко, розповідаючи про рецепт пасти, зізналася, що її засто запитують, як вона все встигає.

«Чесно? Я не встигаю! Але є маленькі секрети життя, які допомагають», - розповіла Денисенко на своїй сторінці в Інстаграм.

І один з них – ароматна і правильна паста.

За словами Наталки Денисенко, вона обирає ту, яка зроблена зі 100% твердих сортів пшениці.

«Отже, Рецепт: кидаємо в окріп варити пасту 7 хв. Нарізаємо овочі і підсмажужмо з олією на пательні. Розморожуємо креветки або мікс морепродуктів Щоб це було швидко - я заливаю їх гарячою водою (не окропом!) Лід швидко тане і можна потім одразу кидати їх на сковорідку», - розповіла Денисенко хід приготування пасти.

Смажимо морепродукти 3-4 хвилини, додаємо спеції за смаком. Далі додаємо вершки і сир. Наприклад, пармезан.

«Готово! Смачного!», - побажала Наталка Денисенко всім, хто скористується її рецептом пасти.

Рецепт пасти з морепродуктами.

У коментарях підписники на сторінку Денисенко зазначають, що люблять такі страви і обов’язково приготують:

«Неймовірний рецепт, я таке люблю»,

«Смакота неймовірна, дякуємо, швидко і корисно!»,

«Ну завтра приготую, за вашим рецептом»,

«Потрібно спробувати»,

«Це та сама, правильна паста».

Рецепт пасти з морепродуктами.

Зазначимо, що традиційно в Італії називають макаронні вироби, приготовані на основі пшеничного борошна і води, серед них і страви з них.

У світі існує близько 300 видів пасти.

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