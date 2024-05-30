Українська акторка Наталка Денисенко, розповідаючи про рецепт пасти, зізналася, що її засто запитують, як вона все встигає.

«Чесно? Я не встигаю! Але є маленькі секрети життя, які допомагають», - розповіла Денисенко на своїй сторінці в Інстаграм.

І один з них – ароматна і правильна паста.

За словами Наталки Денисенко, вона обирає ту, яка зроблена зі 100% твердих сортів пшениці.

«Отже, Рецепт: кидаємо в окріп варити пасту 7 хв. Нарізаємо овочі і підсмажужмо з олією на пательні. Розморожуємо креветки або мікс морепродуктів Щоб це було швидко - я заливаю їх гарячою водою (не окропом!) Лід швидко тане і можна потім одразу кидати їх на сковорідку», - розповіла Денисенко хід приготування пасти.

Наталка Денисенко

Смажимо морепродукти 3-4 хвилини, додаємо спеції за смаком. Далі додаємо вершки і сир. Наприклад, пармезан.

«Готово! Смачного!», - побажала Наталка Денисенко всім, хто скористується її рецептом пасти.

паста с морепродуктами

Рецепт пасти з морепродуктами.

У коментарях підписники на сторінку Денисенко зазначають, що люблять такі страви і обов’язково приготують:

«Неймовірний рецепт, я таке люблю»,

«Смакота неймовірна, дякуємо, швидко і корисно!»,

«Ну завтра приготую, за вашим рецептом»,

«Потрібно спробувати»,

«Це та сама, правильна паста».

Рецепт пасти з морепродуктами.

Зазначимо, що традиційно в Італії називають макаронні вироби, приготовані на основі пшеничного борошна і води, серед них і страви з них.

У світі існує близько 300 видів пасти.

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