Українська акторка Наталка Денисенко, розповідаючи про рецепт пасти, зізналася, що її засто запитують, як вона все встигає.
«Чесно? Я не встигаю! Але є маленькі секрети життя, які допомагають», - розповіла Денисенко на своїй сторінці в Інстаграм.
І один з них – ароматна і правильна паста.
За словами Наталки Денисенко, вона обирає ту, яка зроблена зі 100% твердих сортів пшениці.
«Отже, Рецепт: кидаємо в окріп варити пасту 7 хв. Нарізаємо овочі і підсмажужмо з олією на пательні. Розморожуємо креветки або мікс морепродуктів Щоб це було швидко - я заливаю їх гарячою водою (не окропом!) Лід швидко тане і можна потім одразу кидати їх на сковорідку», - розповіла Денисенко хід приготування пасти.
Смажимо морепродукти 3-4 хвилини, додаємо спеції за смаком. Далі додаємо вершки і сир. Наприклад, пармезан.
«Готово! Смачного!», - побажала Наталка Денисенко всім, хто скористується її рецептом пасти.
Рецепт пасти з морепродуктами.
У коментарях підписники на сторінку Денисенко зазначають, що люблять такі страви і обов’язково приготують:
«Неймовірний рецепт, я таке люблю»,
«Смакота неймовірна, дякуємо, швидко і корисно!»,
«Ну завтра приготую, за вашим рецептом»,
«Потрібно спробувати»,
«Це та сама, правильна паста».
Рецепт пасти з морепродуктами.
Зазначимо, що традиційно в Італії називають макаронні вироби, приготовані на основі пшеничного борошна і води, серед них і страви з них.
У світі існує близько 300 видів пасти.
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