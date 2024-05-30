Украинская актриса Наталья Денисенко, рассказывая о рецепте пасты, призналась, что ее просто спрашивают, как она все успевает.
«Честно? Я не успеваю! Но есть маленькие секреты жизни, которые помогают», – рассказала Денисенко на своей странице в Инстаграм.
И один из них – ароматная и правильная паста.
По словам Натальи Денисенко, она выбирает ту, которая сделана из 100% твердых сортов пшеницы.
«Итак, рецепт: бросаем в кипяток варить пасту 7 мин. Нарезаем овощи и поджарим с маслом на сковороде. Размораживаем креветки или микс морепродуктов Чтобы это было быстро – я заливаю их горячей водой (не кипятком!) Лед быстро тает и можно потом сразу бросать их на сковородку», – рассказала Денисенко ход приготовления пасты.
Жарим морепродукты 3-4 минуты, добавляем специи по вкусу. Далее добавляем сливки и творог. К примеру, пармезан.
«Готово! Приятного аппетита!», - пожелала Наталья Денисенко всем, кто воспользуется ее рецептом пасты.
Рецепт пасты с морепродуктами.
В комментариях подписчики на странице Денисенко отмечают, что любят такие блюда и обязательно приготовят:
«Невероятный рецепт, я такое люблю»,
«Вкусность невероятная, спасибо, быстро и полезно!»,
«Ну завтра приготовлю, по вашему рецепту»,
«Нужно попробовать»,
«Это та самая, правильная паста» .
Рецепт пасты с морепродуктами.
Отметим, что традиционно в Италии называют макаронные изделия, приготовленные на основе пшеничной муки и воды, в том числе и блюда из них.
В мире существует около 300 видов пасты.
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