У ПриватБанку розповіли, що робити, якщо банкомат перестав працювати через відключення світла, але грошей не видав.

Під час відключень електроенергії в Україні можуть виникати проблеми з банкоматами та платіжними терміналами, коли, наприклад, клієнт уже вніс гроші на картку або кошти були зняті з рахунку, але апарат не встиг видачі готівку або зарахувати кошти. В таких випадках рекомендується відразу ж звертатися на гарячу лінію банку, не залишаючи місце біля терміналу чи банкомату. Про це йдеться в прес-службі ПриватБанк.

Номер гарячої лінії, на який можна звернутися за допомогою, вказаний на банкоматах та терміналах. Оператор допоможе оформити заявку на повернення коштів. ПриватБанк нагадує, що під час відключення електрики існують наступні можливості для зняття готівки: через банкомати та термінали у чергових відділеннях, через каси банку або використовуючи сервіс "Готівка на касі" у магазинах.

Всі чергові відділення обладнані генераторами, мають доступ до Wi-Fi, що дозволяє використовувати банківські послуги без перешкод.

В цих місцях доступні такі операції:

Здійснення платежів та переказів, включаючи погашення кредитів.

Блокування, розблокування та перевипуск карток.

Відкриття та відновлення доступу до Приват24.

Проте, варто мати на увазі, що інколи може виявитися, що поруч немає чергового відділення. У цьому випадку, ви можете скористатися послугами будь-якого відділення українських банків з мережі powerbanking.

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