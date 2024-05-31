В ПриватБанке рассказали, что делать, если банкомат перестал работать из-за отключения света, но деньги не выдал.

При отключении электроэнергии в Украине могут возникать проблемы с банкоматами и платежными терминалами, когда, например, клиент уже внес деньги на карту или средства были сняты со счета, но аппарат не успел выдачи наличных или зачислить средства. В таких случаях рекомендуется сразу обращаться на горячую линию банка, не оставляя место возле терминала или банкомата. Об этом говорится в пресс-службе ПриватБанка.

Номер горячей линии, на который можно обратиться за помощью, указан на банкоматах и ​​терминалах. Оператор поможет оформить заявку на возврат средств. ПриватБанк напоминает, что при отключении электричества существуют следующие возможности для снятия наличных: через банкоматы и терминалы в дежурных отделениях, через кассы банка или используя сервис "Наличные на кассе" в магазинах.

Все дежурные отделения оборудованы генераторами, имеющими доступ к Wi-Fi, что позволяет использовать банковские услуги без помех.

В этих местах доступны следующие операции:

Совершение платежей и переводов, включая погашение кредитов.

Блокировка, разблокировка и перевыпуск карт.

Открытие и восстановление доступа к Приват24.

Однако следует иметь в виду, что иногда может оказаться, что рядом нет очередного отделения. В этом случае вы можете воспользоваться услугами любого отделения украинских банков из сети powerbanking.

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