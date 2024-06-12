Існують підручні засоби, які можуть стати вам у нагоді, коли ви вирішите очистити мікрохвильову піч.

Кожному з нас час від часу потрібно дбати про те, щоб очистити мікрохвильову піч, адже при правильному догляді вона буде служити нам значно довше. Ось як правильно це зробити:

Якщо ви бачите пригорілу їжу, настав час глибоко очистити мікрохвильову піч.

Паста з харчової соди

Експерт використовує домашню пасту з харчової соди та води з рушником з мікрофібри, щоб послабити наслідки розігрітого болоньєзе, але він має більш креативне рішення для плавленого сиру. «Спробуйте пластиковий скребок для фарби», — каже експерт. «Намочіть це місце теплою водою, і сир повинен одразу відійти».

Лимон і оцет

Експерт пропонує цю інструкцію, щоб по-іншому очистити мікрохвильову піч; він використовує лимон, оцет і воду, а потім витирає сміття тканиною з мікрофібри. «Лимон дезодорує, а оцет і тканина з мікрофібри видалять частинки їжі, що утворюють бактерії», — каже він. «Найприємніше те, що цей метод займає менше п’яти хвилин».

Наповніть невелику скляну миску водою і поставте її на поворотний стіл мікрохвильової печі. Вичавіть свіжий лимон у миску, щоб отримати чистий аромат. Закрийте дверцята і дайте мікрохвильовці попрацювати на високій потужності протягом двох хвилин. Після завершення циклу вийміть чашу та поворотну тарілку; стежте, щоб не обпектися, оскільки вміст миски буде гарячим. Чистою серветкою з мікрофібри змочіть її водою і білим дистильованим оцтом і витріть будь-які залишки від надокучливих розливів підігріву.

Ось і все - вам вдалося очистити мікрохвильову піч.

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