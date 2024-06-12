Кожному з нас час від часу потрібно дбати про те, щоб очистити мікрохвильову піч, адже при правильному догляді вона буде служити нам значно довше. Ось як правильно це зробити:
Якщо ви бачите пригорілу їжу, настав час глибоко очистити мікрохвильову піч.
Паста з харчової соди
Експерт використовує домашню пасту з харчової соди та води з рушником з мікрофібри, щоб послабити наслідки розігрітого болоньєзе, але він має більш креативне рішення для плавленого сиру. «Спробуйте пластиковий скребок для фарби», — каже експерт. «Намочіть це місце теплою водою, і сир повинен одразу відійти».
Лимон і оцет
Експерт пропонує цю інструкцію, щоб по-іншому очистити мікрохвильову піч; він використовує лимон, оцет і воду, а потім витирає сміття тканиною з мікрофібри. «Лимон дезодорує, а оцет і тканина з мікрофібри видалять частинки їжі, що утворюють бактерії», — каже він. «Найприємніше те, що цей метод займає менше п’яти хвилин».
- Наповніть невелику скляну миску водою і поставте її на поворотний стіл мікрохвильової печі.
- Вичавіть свіжий лимон у миску, щоб отримати чистий аромат.
- Закрийте дверцята і дайте мікрохвильовці попрацювати на високій потужності протягом двох хвилин.
- Після завершення циклу вийміть чашу та поворотну тарілку; стежте, щоб не обпектися, оскільки вміст миски буде гарячим.
- Чистою серветкою з мікрофібри змочіть її водою і білим дистильованим оцтом і витріть будь-які залишки від надокучливих розливів підігріву.
Ось і все - вам вдалося очистити мікрохвильову піч.
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