Существуют подручные средства, которые могут вам пригодиться, когда вы решите очистить микроволновку.

Каждому из нас время от времени нужно заботиться о том, чтобы очистить микроволновку, ведь при правильном уходе она будет служить нам значительно дольше. Вот как правильно это сделать:

Если вы видите пригоревшую пищу, пора глубоко очистить микроволновку.

Паста из пищевой соды

Эксперт использует домашнюю пасту из пищевой соды и воды с полотенцем из микрофибры, чтобы ослабить последствия разогретого болоньезе, но имеет более креативное решение для плавленого сыра. "Попробуйте пластиковый скребок для краски", - говорит эксперт. «Намочите это место теплой водой, и сыр должен сразу отойти».

Лимон и уксус

Эксперт предлагает эту инструкцию, чтобы по-другому очистить микроволновку; он использует лимон, уксус и воду, а затем вытирает мусор тканью из микрофибры. "Лимон дезодорирует, а уксус и ткань из микрофибры удалят частицы пищи, которые образуют бактерии", - говорит он. «Самое приятное то, что этот метод занимает менее пяти минут».

Наполните небольшую стеклянную миску водой и поставьте ее на поворотный стол микроволновки. Выжмите свежий лимон в миску, чтобы получить чистый аромат. Закройте дверцу и дайте микроволновке поработать на высокой мощности в течение двух минут. После завершения цикла извлеките чашу и поворотную тарелку; следите, чтобы не обжечься, поскольку содержимое миски будет горячим. Чистой салфеткой из микрофибры смочите ее водой и белым дистиллированным уксусом и протрите любые остатки от надоедливых разливов подогрева.

Вот и все – вам удалось очистить микроволновку.

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