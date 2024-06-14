Існують домашні продукти, які можуть допомогти вам глибоко очистити духовку та насолоджуватися її охайністю.

Глибоко очистити духовку - це завдання з зірочкою, але його цілком можна виконати, якщо скористатися деякими домашніми продуктами.

Зробіть пасту з харчової соди

Щоб очистити духовку мішайте 3/4 склянки харчової соди та 1/4 склянки теплої води. Якщо ви додаєте будь-які ефірні олії, ви можете зробити це тут (достатньо двох-трьох крапель, але за бажанням ви можете додати більше).

Для великої духовки може знадобитися більше пасти. Використовуйте співвідношення харчової соди до теплої води 3:1, якщо вам потрібно більше.

Чисті решітки духовки

Завжди виймайте решітки перед тим, як очистити духовку, навіть якщо ви використовуєте функцію самоочищення духовки; тепло під час циклу може їх деформувати. Витягнувши їх, дайте їм постояти кілька годин у теплій воді з рідиною для миття посуду в раковині або ванні, вистеленій рушниками, щоб уникнути подряпин на будь-якій поверхні. Потріть стійки мочалкою, а потім добре промийте та висушіть.

Якщо стелажі потребують інтенсивного очищення, ви можете нанести пасту з харчової соди, але використовуйте її лише на стелажах з нержавіючої сталі. Харчова сода може знебарвити алюміній.

Нанесіть пасту з харчової соди

Незалежно від того, чи є у вас електрична чи газова духовка, уникайте попадання пасти на світлові та нагрівальні елементи, термостат, електропроводку та будь-які отвори в духовці з фольгою. За допомогою пензлика нанесіть пасту на внутрішню частину духовки, уникаючи голих металевих поверхонь і дверцят духовки.

Щоб потрапити у вузькі кути та складні місця, можна скористатися старою зубною щіткою. Щоб глибоко очистити духовку, залиште на 12-24 години.

Видаліть пасту з харчової соди

Видаліть пасту пластиковим скребком, змочуючи за потреби. Протріть вологою тканиною, повторюючи, щоб видалити смуги.

Протріть двері

Використовуючи суміш рівних частин води та білого оцту, очистіть дверцята та скло духовки м’якою тканиною. Уникайте намочування прокладки.

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