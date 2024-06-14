Существуют домашние продукты, которые могут помочь вам глубоко очистить духовку и наслаждаться ее чистоплотностью.

Глубоко очистить духовку – это задача со звездочкой, но ее вполне можно выполнить, если воспользоваться некоторыми домашними продуктами.

Сделайте пасту из пищевой соды

Чтобы очистить духовку, мешайте 3/4 стакана пищевой соды и 1/4 стакана теплой воды. Если вы добавляете какие-либо эфирные масла, вы можете сделать это здесь (достаточно двух-трех капель, но по желанию вы можете добавить больше).

Для большой духовки может потребоваться больше пасты. Используйте соотношение пищевой соды к теплой воде 3:1, если вам нужно больше.

Чистые решетки духовки

Всегда вынимайте решетки перед очисткой духовки, даже если вы используете функцию самоочистки духовки; тепло во время цикла может деформировать их. Вытащив их, дайте им постоять несколько часов в теплой воде с жидкостью для мытья посуды в раковине или ванне, устланной полотенцами, чтобы избежать царапин на любой поверхности. Потрите стойки мочалкой, затем хорошо промойте и высушите.

Если стеллажи нуждаются в интенсивной очистке, вы можете нанести пасту из пищевой соды, но используйте ее только на стеллажах из нержавеющей стали. Пищевая сода может обесцвечивать алюминий.

Нанесите пасту из пищевой соды

Не зависимо от того, есть ли у вас электрическая или газовая духовка, избегайте попадания пасты на световые и нагревательные элементы, термостат, электропроводку и любые отверстия в духовке с фольгой. С помощью кисточки нанесите пасту на внутреннюю часть духовки, избегая голых металлических поверхностей и дверцы духовки.

Чтобы попасть в узкие углы и сложные места, можно воспользоваться старой зубной щеткой. Чтобы очистить духовку, оставьте на 12-24 часа.

Удалите пасту из пищевой соды

Удалите пасту пластиковым скребком, смачивая при необходимости. Протрите влажной тканью, повторяя, чтобы удалить полосы.

Протрите дверь

Используя смесь равных частей воды и белого уксуса, очистите дверцу и стекло духовки мягкой тканью. Избегайте намачивания прокладки.

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