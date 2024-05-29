Деякі знаки люблять проводити час на самоті і цінують спілкування, але потребують його менших доз.

Відповідно до астрології , деякі знаки зодіаку - справжні соціальні метелики і люблять бути в оточенні людей, але є повні їх протилежності.

Астрологи визначили знаки Зодіаку, які не вміють дружити.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Телець ходитиме на громадські збори та гулятиме з друзями, але, швидше за все, ніколи не стане ініціатором цього.

Якщо його друзі чи колеги запросять, він буде готова піти, якщо захоче, але спілкування ніколи не буде для них насамперед. Вони люблять своє коло спілкування, але не відчувають потреби об'єднувати всіх.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Справа не в тому, що Діва не хоче суспільного життя, просто у них зазвичай такий щільний графік, що в нього надто складно вписатися.

Така наполегливість та працьовитість мають свої переваги, але іноді можуть заважати їм весело проводити час із друзями.

Коли вони з'являються цей час, вона, звичайно, цінує це, але не захоче пропустити занадто багато роботи, виконуючи її.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Водолії мають гарні соціальні навички, коли гуляють з друзями, але, чесно кажучи, їм дуже подобається проводити час на самоті.

Вони не почуваються обділеними, як інші знаки, якщо проводять кілька днів без спілкування з друзями.

Швидше за все, вони підуть на всі великі заходи, які відбуваються, але якщо їх мало і вони рідкісні.

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