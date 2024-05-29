Некоторые знаки любят проводить время в одиночестве и ценят общение, но нуждаются в нем в меньших дозах.

Согласно астрологии, некоторые знаки зодиака — настоящие социальные бабочки и любят быть в окружении людей, но ест ьи полные их противоположности.

Астрологи определили знаки Зодиака, которые не умеют дружить.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Телец будет ходить на общественные собрания и гулять с друзьями, но, скорее всего, никогда не станет инициатором этого.

Если его друзья или коллеги пригласят, он будет готова пойти, если захочет, но общение никогда не будет для них первым делом. Они любит свой круг общения, но не чувствуют необходимости объединять всех.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Дело не в том, что Дева не хочет общественной жизни, просто у них обычно такой плотный график, что в него слишком сложно вписаться.

Такая настойчивость и трудолюбие имеют свои преимущества, но иногда могут мешать им весело проводить время с друзьями.

Когда у них появляется это время, она, конечно, ценит это, но не захочет пропустить слишком много работы, выполняя ее.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеи обладают хорошими социальными навыками, когда гуляют с друзьями, но, честно говоря, им очень нравится проводить время в одиночестве.

Они не чувствуют себя обделенными, как другие знаки, если проводят несколько дней без общения с друзьями.

Скорее всего, они пойдет на все крупные мероприятия, которые происходят, но если их мало и они редки.

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