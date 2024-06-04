Існують домашні пролдукти, які можуть допомогти вам очистити деко духовки, щоб процес випікання знову був приємним та комфортним.

Очистити деко духовки - це справа нелегка, особливо, якщо воно забруднене жиром та нагаром. Однак, впоратися з цією проблемою точно під силу кожному, хто використає домашні продукти.

Як очистити деко духовки

Подбайте про пригорілі шматочки харчовою содою

Коли ваші дека вкриті пригорілою їжею, їх очищення може стати дещо складнішим. І оскільки мила та миючого засобу недостатньо, щоб подбати про цей застиглий безлад, ми знову повинні звернутися до харчової соди, щоб видалити ці залишки. Спробуйте наступне:

Використовуйте паперовий рушник, щоб видалити залишки

Перш ніж приступити до чищення та зішкрібання, видаліть усі залишки за допомогою паперового рушника. Будь-яке різке чищення в цей момент може призвести до пошкодження підносу.

Налийте в раковину гарячу воду з харчовою содою, потім замочіть піддон на годину

Змішайте окріп із чашкою харчової соди в раковині, щоб очистити деко духовки. Коли воно буде пузиритися, поставте в лоток і залиште приблизно на годину; це дає достатньо часу, щоб наша суміш розм’якшила пригорілі шматочки.

Злийте воду та витріть залишки тканиною або губкою

Оскільки суміш води та харчової соди роз’їдає покриття, тепер ви зможете витерти плями тканиною або губкою.

Повторіть кроки, якщо лоток завеликий

Якщо ваш піднос завеликий, а раковина замала, вам потрібно буде повторити описані вище дії для іншої частини підносу.

Помістіть у посудомийну машину або вимийте мийним засобом.

Щоб забезпечити найкращі результати та очистити деко духовки до блискучого покриття, поставте деко в посудомийну машину або змийте залишки за допомогою рідини для миття посуду.

Позбавтеся від жиру

Робота з жирними деками може бути складною справою, якщо ви не знаєте, з чого почати. Якщо у вас раніше виникали труднощі, намагаючись подолати цього слизького клієнта, спробуйте натомість цей метод:

Щоб видалити жир, використовуйте паперовий рушник і трохи спрею для духовки та гриля

Ви можете знайти такі спреї в прилавках найближчого супермаркету. Нанесіть на жир, а потім витріть кухонним рушником. Вам не потрібно бути ретельним, просто подбайте про будь-які великі грудки жиру, які накопичилися в кутах.

Наповніть раковину гарячою водою та засобом для миття посуду

Замочіть піддон на годину

Дозвольте милу впоратися з тим, що залишилося від олії та жиру. Якщо ваш піднос не повністю поміщається в раковину, переверніть його через годину і дайте іншій стороні намокнути.

Витріть залишки м’якою губкою або тканиною

Якщо ви маєте справу з антипригарним піддоном, використовуйте м’яку губку або тканину, щоб витерти залишки жиру – він має досить легко відійти. Якщо ваш лоток не антипригарний, скористайтеся серветкою для чищення й спробуйте добре очистити деко духовки, щоб позбутися проблемних плям.

Поставте в посудомийну машину

Щоб отримати найкращі результати, помістіть щойно вимитий лоток у посудомийну машину для останнього очищення.

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