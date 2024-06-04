Существуют домашние продукты, которые могут помочь вам очистить противень духовки, чтобы процесс выпекания снова был приятным и комфортным.

Очистить противень духовки – это дело нелегкое, особенно, если оно загрязнено жиром и нагаром. Однако, справиться с этой проблемой точно по силам каждому, кто использует домашние продукты.

Как очистить противень духовки

Позаботьтесь о пригоревших кусочках пищевой содой

Когда ваши противня покрыты пригоревшей пищей, их очищение может стать несколько сложнее. И поскольку мыла и моющего средства недостаточно, чтобы позаботиться об этом застывшем беспорядке, мы снова должны обратиться к пищевой соде, чтобы удалить эти остатки. Попробуйте следующее:

Используйте бумажное полотенце, чтобы удалить остатки

Прежде чем приступить к чистке и скрещиванию, удалите все остатки с помощью бумажного полотенца. Любая резкая чистка в этот момент может привести к повреждению подноса.

Налейте в раковину горячую воду с пищевой содой, затем замочите поддон на час.

Смешайте кипяток с чашкой пищевой соды в раковине, чтобы очистить противень духовки. Когда оно будет пузыриться, поставьте в лоток и оставьте примерно на час; это дает достаточно времени, чтобы наша смесь размягчила пригоревшие кусочки.

Слейте воду и протрите остатки тканью или губкой

Поскольку смесь воды и пищевой соды разъедает покрытие, теперь вы сможете вытереть пятна тканью или губкой.

Повторите шаги, если лоток слишком большой

Если ваш поднос слишком большой, а раковина маловата, вам нужно будет повторить описанные выше действия для другой части подноса.

Поместите в посудомоечную машину или вымойте моющим средством.

Чтобы обеспечить наилучшие результаты и очистить противень духовки до блестящего покрытия, поставьте противень в посудомоечную машину или смойте остатки жидкостью для мытья посуды .

Избавьтесь от жира

Работа с жирными противнями может быть сложным делом, если вы не знаете, с чего начать. Если у вас раньше возникали трудности, пытаясь преодолеть этого скользкого клиента, попробуйте этот метод:

Чтобы удалить жир, используйте бумажное полотенце и немного спрея для духовки и гриля

Вы можете найти такие спреи в прилавках ближайшего супермаркета. Нанесите на жир, а затем протрите кухонным полотенцем. Вам не нужно быть тщательным, просто позаботьтесь о любых больших комках жира, которые накопились в углах.

Наполните раковину горячей водой и средством для мытья посуды

Замочите поддон в час

Позвольте мылу справиться с оставшимся от масла и жира. Если поднос не полностью помещается в раковину, переверните его через час и дайте другой стороне намокнуть.

Вытрите остатки мягкой губкой или тканью

Если вы имеете дело с антипригарным поддоном, используйте мягкую губку или ткань, чтобы вытереть остатки жира – он достаточно легко отойти. Если ваш лоток не антипригарный, воспользуйтесь чистящей салфеткой и попробуйте хорошо очистить противень духовки, чтобы избавиться от проблемных пятен.

Поставьте в посудомоечную машину

Чтобы получить наилучшие результаты, поместите только что вымытый лоток в посудомоечную машину для последней очистки.

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