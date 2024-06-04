Очистить противень духовки – это дело нелегкое, особенно, если оно загрязнено жиром и нагаром. Однако, справиться с этой проблемой точно по силам каждому, кто использует домашние продукты.
Как очистить противень духовки
Позаботьтесь о пригоревших кусочках пищевой содой
Когда ваши противня покрыты пригоревшей пищей, их очищение может стать несколько сложнее. И поскольку мыла и моющего средства недостаточно, чтобы позаботиться об этом застывшем беспорядке, мы снова должны обратиться к пищевой соде, чтобы удалить эти остатки. Попробуйте следующее:
Используйте бумажное полотенце, чтобы удалить остатки
Прежде чем приступить к чистке и скрещиванию, удалите все остатки с помощью бумажного полотенца. Любая резкая чистка в этот момент может привести к повреждению подноса.
Налейте в раковину горячую воду с пищевой содой, затем замочите поддон на час.
Смешайте кипяток с чашкой пищевой соды в раковине, чтобы очистить противень духовки. Когда оно будет пузыриться, поставьте в лоток и оставьте примерно на час; это дает достаточно времени, чтобы наша смесь размягчила пригоревшие кусочки.
Слейте воду и протрите остатки тканью или губкой
Поскольку смесь воды и пищевой соды разъедает покрытие, теперь вы сможете вытереть пятна тканью или губкой.
Повторите шаги, если лоток слишком большой
Если ваш поднос слишком большой, а раковина маловата, вам нужно будет повторить описанные выше действия для другой части подноса.
Поместите в посудомоечную машину или вымойте моющим средством.
Чтобы обеспечить наилучшие результаты и очистить противень духовки до блестящего покрытия, поставьте противень в посудомоечную машину или смойте остатки жидкостью для мытья посуды .
Избавьтесь от жира
Работа с жирными противнями может быть сложным делом, если вы не знаете, с чего начать. Если у вас раньше возникали трудности, пытаясь преодолеть этого скользкого клиента, попробуйте этот метод:
Чтобы удалить жир, используйте бумажное полотенце и немного спрея для духовки и гриля
Вы можете найти такие спреи в прилавках ближайшего супермаркета. Нанесите на жир, а затем протрите кухонным полотенцем. Вам не нужно быть тщательным, просто позаботьтесь о любых больших комках жира, которые накопились в углах.
- Наполните раковину горячей водой и средством для мытья посуды
- Замочите поддон в час
Позвольте мылу справиться с оставшимся от масла и жира. Если поднос не полностью помещается в раковину, переверните его через час и дайте другой стороне намокнуть.
Вытрите остатки мягкой губкой или тканью
Если вы имеете дело с антипригарным поддоном, используйте мягкую губку или ткань, чтобы вытереть остатки жира – он достаточно легко отойти. Если ваш лоток не антипригарный, воспользуйтесь чистящей салфеткой и попробуйте хорошо очистить противень духовки, чтобы избавиться от проблемных пятен.
Поставьте в посудомоечную машину
Чтобы получить наилучшие результаты, поместите только что вымытый лоток в посудомоечную машину для последней очистки.
Читайте также:
Как очистить противень от жира: проверенные способы, которые уничтожат проблему
Как очистить противень от нагара: быстрые и эффективные способы