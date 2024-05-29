Почистити підошву кросівок не завжди просто, але з хорошими рекомендаціями цілком можливо. Отже, почистіть свої кросівки за допомогою цих порад.
Використання харчової соди та прального порошку
Перед тим, як почистити підошву кросівок, видаліть будь-який застиглий бруд. Якщо ваше взуття дуже брудне, ви можете почати з того, що винесіть його на вулицю та пошльопайте ним, щоб вибити великі шматки бруду чи бруду. Якщо ви залишите на взутті забагато бруду, його очищення займе набагато більше часу.
- Обов’язково шльопайте взуттям на вулиці, щоб не створювати безладу вдома.
Ви навіть можете скористатися ножем для масла або ключем, щоб зішкребти бруд із пазів у взутті.
Використовуйте суху щітку, щоб видалити залишки бруду та остаточно почистити підошву кросівок від нього. Перш ніж почати відчищати гумові частини взуття, почніть із щітки або навіть зіскрібання будь-якого бруду, який прилип до нього. Чим більше ви видаляєте сухою щіткою, тим менше безладу вам доведеться мати справу, коли ви створите свій очисний розчин.
- Не турбуйтеся про надто сильне чищення, якщо бруд не звільниться швидко, воно з’явиться, коли ви почнете використовувати миючий розчин.
- Використовуйте суху щітку, як зубну, але уникайте щіток зі сталевою щетиною, які можуть пошкодити гумову підошву вашого взуття.
Змішайте одну частину харчової соди та одну частину прального порошку . Залежно від того, скільки вам потрібно очистити, вам, ймовірно, не знадобиться багато харчової соди чи прального порошку. Почніть із ретельного змішування столової ложки кожного в маленькій мисці. Ви завжди можете додати більше кожного інгредієнта, якщо виявите, що зробили недостатньо.
- Харчова сода буде діяти як абразив, щоб допомогти милу видалити бруд і бруд.
- Уникайте використання пральних порошків з відбілюючими речовинами.
Якщо ваше взуття не надто брудне, ви також можете скористатися теплою водою з кількома краплями мильного засобу.
Протріть гуму очисним розчином. За допомогою щітки нанесіть суміш харчової соди та прального порошку на гумову частину взуття, а потім почистіть її. Використання кругових рухів щіткою часто є найефективнішим способом видалення бруду та бруду.
- Ви можете уникати використання цієї комбінації для очищення тканини взуття, оскільки харчову соду може бути важко ретельно змити.
- Ви можете зробити окрему суміш лише з миючого засобу та води, щоб очистити тканинні частини взуття.
Використовуйте іншу губку або тканину, щоб ретельно промити гуму. Після того, як ви належним чином втерли миючу суміш у гумові підошви взуття, візьміть іншу чисту тканину або губку та змочіть її в чистій воді. Проведіть нею по гумі, промиваючи її щоразу, доки вся суміш не буде змита.
- Якщо миючу суміш не видалити повністю, гума може втратити колір.
Залишення мийної суміші на взутті також може зробити його дуже слизьким і небезпечним.
Повністю висушіть взуття. Після того, як вам вдалося почистити підошву кросівок, скористайтеся чистим рушником, щоб висушити гуму, перш ніж знову носити взуття. Після того, як взуття висохне, ви краще відчуєте, наскільки добре впоралася чистяча суміш, і можете повторити процес на цьому етапі, якщо потрібно.
- Якщо залишити взуття мокрим, воно може смердіти.
- Мокре взуття може бути небезпечним для носіння, тому переконайтеся, що воно повністю сухе та без мила, перш ніж одягати його.
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