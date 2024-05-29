Обов’язково шльопайте взуттям на вулиці, щоб не створювати безладу вдома.

Якщо ваше взуття дуже брудне, ви можете почати з того, що винесіть його на вулицю та пошльопайте ним, щоб вибити великі шматки бруду чи бруду. Якщо ви залишите на взутті забагато бруду, його очищення займе набагато більше часу.

Ви навіть можете скористатися ножем для масла або ключем, щоб зішкребти бруд із пазів у взутті.