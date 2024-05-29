Обязательно шлепайте обувью на улице, чтобы не создавать беспорядок дома.

Если ваша обувь очень грязная, вы можете начать с того, что вынесите ее на улицу и пошлепайте ее, чтобы выбить большие куски грязи или грязи. Если вы оставите на обуви слишком много грязи, его очистка займет гораздо больше времени.

Вы даже можете воспользоваться ножом для масла или ключом, чтобы соскоблить грязь из пазов в обуви.