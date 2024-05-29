Почистить подошву кроссовок не всегда просто, но с хорошими рекомендациями вполне возможно. Итак, почистите свои кроссовки с помощью этих советов.
Использование пищевой соды и стирального порошка
Перед тем, как почистить подошву кроссовок, удалите любую застывшую грязь. Если ваша обувь очень грязная, вы можете начать с того, что вынесите ее на улицу и пошлепайте ее, чтобы выбить большие куски грязи или грязи. Если вы оставите на обуви слишком много грязи, его очистка займет гораздо больше времени.
- Обязательно шлепайте обувью на улице, чтобы не создавать беспорядок дома.
Вы даже можете воспользоваться ножом для масла или ключом, чтобы соскоблить грязь из пазов в обуви.
Используйте сухую щетку, чтобы удалить остатки грязи и очистить подошву кроссовок от нее. Прежде чем начать отчищать резиновые части обуви, начните со щетки или даже соскоб любой грязи, прилипшей к нему. Чем больше вы удаляете сухой щеткой, тем меньше беспорядка вам придется столкнуться, когда вы создадите свой очистительный раствор.
- Не беспокойтесь о слишком сильной чистке, если грязь не освободится быстро, она появится, когда вы начнете использовать моющий раствор.
- Используйте сухую щетку как зубную, но избегайте щеток со стальной щетиной, которые могут повредить резиновую подошву вашей обуви.
Смешайте одну часть пищевой соды и одну часть стирального порошка. В зависимости от того, сколько вам нужно очистить, вам вероятно не понадобится много пищевой соды или стирального порошка. Начните с тщательного смешивания столовой ложки каждого в маленькой миске. Вы всегда можете добавить больше каждого ингредиента, если вы обнаружите, что сделали недостаточно.
- Пищевая сода будет действовать как абразив, чтобы помочь мылу удалить грязь и грязь.
- Избегайте использования стиральных порошков с отбеливающими веществами.
Если ваша обувь не слишком грязная, вы также можете воспользоваться теплой водой с несколькими каплями мыльного средства.
Протрите резину очистным раствором. При помощи щетки нанесите смесь пищевой соды и стирального порошка на резиновую часть обуви, а затем почистите ее. Использование круговых движений щеткой часто является наиболее эффективным способом удаления грязи и грязи.
- Вы можете избегать использования этой комбинации для очищения ткани обуви, поскольку пищевую соду может быть трудно тщательно смыть.
- Вы можете сделать отдельную смесь только из моющего средства и воды, чтобы очистить ткани обуви.
Используйте другую губку или ткань, чтобы тщательно промыть резину. После того как вы правильно втерли моющую смесь в резиновые подошвы обуви, возьмите другую чистую ткань или губку и смочите ее в чистой воде. Проведите ею по резине, промывая ее каждый раз, пока вся смесь не будет смыта.
- Если чистящую смесь не удалить полностью, резина может потерять цвет.
Оставление моечной смеси на обуви также может сделать его очень скользким и опасным.
Полностью высушите обувь. После того, как вам удалось почистить подошву кроссовок, воспользуйтесь чистым полотенцем, чтобы высушить резину, прежде чем снова носить обувь. После того, как обувь высохнет, вы лучше почувствуете, насколько хорошо справилась чистящая смесь, и можете повторить процесс на этом этапе, если нужно.
- Если оставить обувь мокрой, она может вонять.
- Мокрая обувь может быть опасной для ношения, поэтому убедитесь, что она полностью сухая и без мыла, прежде чем одевать ее.
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