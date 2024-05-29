Ось секретна формула, яка допоможе вам вивести плями від поту на одязі. У мисці приготуйте пасту, використовуючи ½ склянки харчової соди, 1 столову ложку солі та 1 столову ложку перекису водню, і добре перемішайте.

Не використовуйте хлорний відбілювач

Хлорний відбілювач може здатися простим способом видалення плям від поту, але насправді він може зробити їх темнішими, зробивши їх темнішими. Якщо вам потрібно використовувати відбілювач, використовуйте кисневий відбілювач, який має хімічну структуру, яка полегшує видалення білкових плям.