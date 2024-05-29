Вивести плями від поту на одязі - це доволі складне завдання, адже вони можуть бути глибокими та дуже неприємними. Однак, ви все ж можете впоратися з цією неприємною проблемою. Ось як:
Крок 1: Приготуйте розчин для замочування
щоб вивести плями від поту на одязі, почніть зі змішування 2 склянок води з 1 склянкою білого оцту. Залиште сорочку з плямами від поту в цьому розчині на 30 хвилин.
Крок 2. Відіжміть воду, що залишилася
Покладіть сорочку на рівну поверхню після того, як вона замочиться протягом 30 хвилин. Відіжміть зайву воду і покладіть на рівну поверхню.
Крок 3: створіть пасту для видалення плям
Ось секретна формула, яка допоможе вам вивести плями від поту на одязі. У мисці приготуйте пасту, використовуючи ½ склянки харчової соди, 1 столову ложку солі та 1 столову ложку перекису водню, і добре перемішайте.
Не використовуйте хлорний відбілювач
Хлорний відбілювач може здатися простим способом видалення плям від поту, але насправді він може зробити їх темнішими, зробивши їх темнішими. Якщо вам потрібно використовувати відбілювач, використовуйте кисневий відбілювач, який має хімічну структуру, яка полегшує видалення білкових плям.
Крок 4: Потріть пляму зубною щіткою
Дайте плямам від поту просочитися пастою протягом 20 хвилин. Пасту можна нанести за допомогою старої зубної щітки або зачерпнути ложкою та втерти пальцями.
Крок 5: Машинне прання гарячою водою
Наступний крок — через 20 хвилин випрати сорочку в пральній машині на найгарячішому рівні води, рекомендованому на етикетці з догляду. Висушіть річ на мотузці: тепло від сушарки зачистить будь-які сліди, які залишилися на мокрій тканині. Повторіть кроки необхідну кількість разів, якщо пляма все ще видно після висихання.
Ось і все! Ваша сорочка збережена і лише за 5 простих кроків вам вдалося вивести плями від поту на одязі.
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