Вот секретная формула, которая поможет вам вывести пятна от пота на одежде. В миске приготовьте пасту, используя ½ стакана пищевой соды, 1 столовую ложку соли и 1 столовую ложку перекиси водорода и хорошо перемешайте.

Не используйте хлорный отбеливатель

Хлорный отбеливатель может показаться простым способом удаления пятен от пота, но на самом деле он может сделать их темнее, сделав их темнее. Если вам нужно использовать отбеливатель, используйте кислородный отбеливатель, содержащий химическую структуру, которая облегчает удаление белковых пятен.