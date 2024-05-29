Вывести пятна от пота на одежде – это довольно сложная задача, ведь они могут быть глубокими и очень неприятными. Однако вы все же можете справиться с этой неприятной проблемой. Во как:
Шаг 1: Приготовьте раствор для замачивания
чтобы вывести пятна от пота на одежде, начните со смешивания 2 стакана воды с 1 стаканом белого уксуса. Оставьте рубашку с пятнами от пота в этом растворе на 30 минут.
Шаг 2. Отожмите оставшуюся воду
Положите рубашку на ровную поверхность после того, как она замочится в течение 30 минут. Отожмите лишнюю воду и положите на ровную поверхность.
Шаг 3: создайте пасту для удаления пятен
Вот секретная формула, которая поможет вам вывести пятна от пота на одежде. В миске приготовьте пасту, используя ½ стакана пищевой соды, 1 столовую ложку соли и 1 столовую ложку перекиси водорода и хорошо перемешайте.
Не используйте хлорный отбеливатель
Хлорный отбеливатель может показаться простым способом удаления пятен от пота, но на самом деле он может сделать их темнее, сделав их темнее. Если вам нужно использовать отбеливатель, используйте кислородный отбеливатель, содержащий химическую структуру, которая облегчает удаление белковых пятен.
Шаг 4: Потрите пятно зубной щеткой
Дайте пятнам от пота пропитаться пастой в течение 20 минут. Пасту можно нанести с помощью старой зубной щетки или зачерпнуть ложкой и вытереть пальцами.
Шаг 5: Машинная стирка горячей водой
Следующий шаг – через 20 минут постирать рубашку в стиральной машине на самом горячем уровне воды, рекомендованном на этикетке по уходу. Высушите вещь на веревке: тепло от сушилки зачистит любые оставшиеся следы на мокрой ткани. Повторите шаги необходимое количество раз, если пятно все еще видно после высыхания.
Вот и все! Ваша рубашка сохранена и всего в 5 простых шагах вам удалось вывести пятна от пота на одежде.
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