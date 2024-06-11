Багато факторів можуть заважати гарному сну - від стресу на роботі та сімейних обов'язків до хвороб, не дивно, що якісний відпочинок іноді неможливий.

Можливо, ви не зможете контролювати фактори, що заважають вашому сну.

Однак ви можете виробити навички, які сприятимуть кращому сну.

Почніть з цих простих порад, які можуть покращити ваш сон.

Дотримуйтесь графіка сну.

Виділяйте на сон не більше восьми годин. Рекомендована кількість сну для здорової дорослої людини становить не менше семи годин. Більшості людей не потрібно більше восьми годин у ліжку, щоб добре відпочити.

Лягайте спати і вставайте в те саме час щодня, включаючи вихідні. Постійність зміцнює цикл сну та неспання вашого тіла.

Ви їсте та п'єте.

Не лягайте спати голодними чи ситими. Зокрема, уникайте важкої чи рясної їжі за пару годин до сну. Дискомфорт може завадити вам заснути.

Нікотин, кофеїн і алкоголь також заслуговують на обережність.

Створіть спокійну обстановку.

Слідкуйте за тим, щоб у вашій кімнаті було прохолодно, темно та тихо.

Обмежте денний сон.

Тривалий денний сон може стати на заваді нічному сну. Обмежте сон не більше однієї години і уникайте денного сну.

Однак, якщо ви працюєте ночами, вам, можливо, доведеться подрімати пізно ввечері перед роботою, щоб заповнити нестачу сну.

Увімкніть фізичну активність у свій порядок дня.

Регулярна фізична активність може сприяти покращенню сну. Однак уникайте активної активності перед сном.

Проводити час на свіжому повітрі щодня теж може бути корисним.

Керуйте тривогами.

Постарайтеся вирішити свої занепокоєння та проблеми перед сном. Запишіть, що у вас в голові, а потім відкладіть це на завтра.

Управління стресом може допомогти покращити ваш сон. Почніть із основ, таких як організованість, розстановка пріоритетів та делегування завдань. Медитація також може полегшити занепокоєння.

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