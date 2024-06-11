Многие факторы могут мешать хорошему сну — от стресса на работе и семейных обязанностей до болезней, неудивительно, что качественный отдых иногда невозможен.

Возможно, вы не сможете контролировать факторы, мешающие вашему сну.

Однако вы можете выработать привычки, которые будут способствовать лучшему сну.

Начните с этих простых советов, которые могут улучшить ваш сон.

Придерживайтесь графика сна.

Выделяйте на сон не более восьми часов. Рекомендуемое количество сна для здорового взрослого человека составляет не менее семи часов. Большинству людей не нужно более восьми часов в постели, чтобы хорошо отдохнуть.

Ложитесь спать и вставайте в одно и то же время каждый день, включая выходные. Постоянство укрепляет цикл сна и бодрствования вашего тела.

Обратите внимание на то, что вы едите и пьете.

Не ложитесь спать голодными или сытыми. В частности, избегайте тяжелой или обильной еды за пару часов до сна. Дискомфорт может помешать вам уснуть.

Никотин, кофеин и алкоголь также заслуживают осторожности.

Создайте спокойную обстановку.

Следите за тем, чтобы в вашей комнате было прохладно, темно и тихо.

Ограничьте дневной сон.

Длительный дневной сон может помешать ночному сну. Ограничьте сон не более чем одним часом и избегайте дневного сна.

Однако, если вы работаете по ночам, вам, возможно, придется вздремнуть поздно вечером перед работой, чтобы восполнить недостаток сна.

Включите физическую активность в свой распорядок дня.

Регулярная физическая активность может способствовать улучшению сна. Однако избегайте активной активности перед сном.

Проводить время на свежем воздухе каждый день тоже может быть полезно.

Управляйте тревогами.

Постарайтесь решить свои беспокойства и проблемы перед сном. Запишите, что у вас на уме, а затем отложите это на завтра.

Управление стрессом может помочь улучшить ваш сон. Начните с основ, таких как организованность, расстановка приоритетов и делегирование задач. Медитация также может облегчить беспокойство.

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