Існують ефективні методи, які можуть допомогти вам очистити ванну від бруду, цвілі та нальоту.

Як очистити ванну від бруду, цвілі та нальоту - це доволі складне завдання, але абсолютно кожен з нас може з ним впоратися. Ось як це зробити.

Як глибоко очистити ванну

Залежно від того, з чого зроблена ваша ванна, за допомогою невеликої кількості оцту, харчової соди, відбілювача або миючого засобу для унітазу ви можете відчистити мильну піну та бруд, які зібралися в ній.

Як очистити акрилову ванну

Жорсткі очисники можуть потьмяніти покриття акрилових ванн. На щастя, є вихід: суміш миючого засобу, харчової соди та лимонного соку. Харчова сода діє як наповнювач для розщеплення мильної піни.

Створіть суміш харчової соди та мильного засобу 1:1 і додайте кілька крапель лимонного соку. Перемішуйте, поки не утвориться піна. За допомогою губки покрийте ванну розчином і залиште на 30 хвилин. Вологою губкою очистіть ванну зверху вниз, щоб брудна вода стікала у ванну. Промийте всю ванну водою.

Як очистити порцелянову або склопластикову ванну оцтом

Оцет є чудовим побутовим миючим і дезінфікуючим засобом. Він відмінно справляється з брудними порцеляновими та склопластиковими ваннами, хоча для акрилової ванни він може бути занадто жорстким.

Змішайте воду та оцет у пульверизаторі. Дотримуйтеся співвідношення води до оцту 2:1 для скловолокна та 1:1 для порцелянових ванн. Додайте чайну ложку лимонного соку для аромату та додаткового очищення. Обприскайте розчином всю ванну і дайте йому постояти на поверхні протягом 15-20 хвилин. За допомогою вологої ганчірки або губки злегка протріть поверхню ванни. Почніть зверху і рухайтеся вниз, щоб розпушений пісок і мильна піна стікала у ванну і витікала під час роботи. Якщо ванна сильно забруднена, наповніть її розчином, що складається з ½-1 галла оцту, гарячої води та чашки або двох харчової соди та дайте їй постояти від 30 хвилин до години. Злийте воду з ванни та протріть плями губкою. За потреби повторіть.

Як очистити ванну з відбілювачем

Якщо ванна, яку ви очищаєте, особливо забруднена, можливо, вам доведеться трохи помити її за допомогою відбілювача. Майте на увазі, що під час роботи з відбілювачем ви захочете носити маску або респіратор, захисні окуляри та рукавички.

Крім того, деякі виробники акрилових ванн застерігають від використання відбілювача у своїх ваннах, заявляючи, що це призведе до втрати гарантії. Відбілювач безпечний для скловолокна або білої порцеляни.

Змішайте ½ чашки відбілювача приблизно з галоном води. За допомогою губки покрийте поверхню ванни розчином відбілювача та води та зачекайте 5 хвилин. Через 5 хвилин протріть поверхню губкою, приділяючи особливу увагу більш стійким плямам. Сполосніть ванну холодною водою, обережно, щоб не бризнути відбілювач.

Як очистити ванну від цвілі та цвілі

Цвіль і грибок важко видалити, але ось корисний трюк: використовуйте гелевий миючий засіб для унітазу з відбілювачем. Гелі в цих продуктах прилипають до цвілі та руйнують її.

Розбризкуйте засіб для чищення унітазу на ділянку з пліснявою та цвіллю. Для утворення цвілі в кутку ванни розпиліть гель у кут, а потім накрийте його паперовим рушником, щоб утворилася гребля. Залиште гель на поверхні, щоб відбілювач міг проникнути в цвіль і грибок. Хоча це зазвичай займає близько години, поверхні, які сильно запліснявіли, можуть потребувати обробки протягом ночі. Після того, як гель встиг поглинути цвіль і цвіль, протріть ванну зверху вниз за допомогою щітки. Промийте холодною водою, обережно, щоб не бризнути відбілювач.

Ці поради щодо чищення допоможуть вам відновити яскраве гладке покриття вашої ванни. З правильним рецептом і невеликою кількістю мастила для ліктів ваша ванна знову стане центром вашої ванної кімнати.

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