Есть эффективные методы, которые могут помочь вам очистить ванную от грязи, плесени и налета.

Как очистить ванну от грязи, плесени и налета – это довольно сложная задача, но абсолютно каждый из нас может с ней справиться. Вот как это сделать.

Как глубоко очистить ванну

В зависимости от того, из чего сделана ваша ванна, с помощью небольшого количества уксуса, пищевой соды, отбеливателя или моющего средства для унитаза вы можете отчистить собравшиеся в ней мыльную пену и грязь.

Как очистить акриловую ванну.

Жесткие очистители могут померкнуть покрытие акриловых ванн. К счастью, есть выход: смесь моющего средства, пищевой соды и лимонного сока. Пищевая сода действует как наполнитель для расщепления мыльной пены.

Создайте смесь пищевой соды и мыльного средства 1:1 и добавьте несколько капель лимонного сока. Перемешивайте, пока не образуется пена. С помощью губки покройте ванную раствором и оставьте на 30 минут. Влажной губкой очистите ванну сверху вниз, чтобы грязная вода стекала в ванную. Промойте всю ванную водой.

Как очистить фарфоровую или стеклопластиковую ванную уксусом.

Уксус является отличным бытовым моющим и дезинфицирующим средством. Он отлично справляется с грязными фарфоровыми и стеклопластиковыми ваннами, хотя для акриловой ванны он может быть слишком жестким.

Смешайте воду и уксус в пульверизаторе. Соблюдайте соотношение воды к уксулу 2:1 для стекловолокна и 1:1 для фарфоровых ванн. Добавьте чайную ложку лимонного сока для аромата и дополнительной очистки. Опрыскивайте раствором всю ванну и дайте ему постоять на поверхности в течение 15-20 минут. С помощью влажной тряпки или губки слегка протрите поверхность ванночки. Начните сверху и двигайтесь вниз, чтобы разрыхленный песок и мыльная пена стекала в ванную и вытекала во время работы. Если ванна сильно загрязнена, наполните ее раствором, состоящим из ½-1 галла уксуса, горячей воды и чашки или двух пищевых содов и дайте ей постоять от 30 минут до часа. Слейте воду из ванночки и протрите пятна губкой. При необходимости повторите.

Как очистить ванну с отбеливателем.

Если очищаемая ванна особенно загрязнена, возможно, вам придется немного помыть ее с помощью отбеливателя. Имейте в виду, что во время работы с отбеливателем вы хотите носить маску или респиратор, защитные очки и перчатки.

Кроме того, некоторые изготовители акриловых ванн предостерегают от использования отбеливателя в своих ваннах, заявляя, что это приведет к потере гарантии. Отбеливатель безопасен для стекловолокна или белого фарфора.

Смешайте ½ чашки отбеливателя примерно с галлоном воды. С помощью губки покройте поверхность ванны отбеливателем и водой и подождите 5 минут. Через 5 минут протрите поверхность губкой, уделяя особое внимание более стойким пятнам. Ополосните ванну холодной водой, осторожно, чтобы не брызнуть отбеливатель.

Как очистить ванну от плесени и плесени

Плесень и грибок трудно удалить, но вот полезный трюк: используйте гелевое моющее средство для унитаза с отбеливателем. Гели в этих продуктах прилипают к плесени и разрушают ее.

Разбрызгивайте чистящий унитаз на участок с плесенью и плесенью. Для образования плесени в углу ванны распылите гель в угол, а затем накройте его бумажным полотенцем, чтобы образовалась дамба. Оставьте гель на поверхности, чтобы отбеливатель мог проникнуть в плесень и грибок. Хотя это обычно занимает около часа, поверхности, сильно заплесневевшие, могут потребовать обработки в течение ночи. После того, как гель успел поглотить плесень и плесень, протрите ванную сверху вниз с помощью щетки. Промойте холодной водой, осторожно, чтобы не брызнуть отбеливатель.

Эти советы по чистке помогут вам восстановить яркое гладкое покрытие вашей ванной. С правильным рецептом и небольшим количеством смазки для локтей ваша ванна снова станет центром вашей ванной комнаты.

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