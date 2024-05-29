Поліція ініціювала кримінальне провадження за фактом шахрайства за статтею 190 Кримінального кодексу України через незаконне викрадення коштів із рахунку ПриватБанк.

Невідоме обличчя заволоділо пін-кодом карти жінки та зняло з рахунку 87 681 гривню. ПриватБанк також без її згоди списав 15382 гривні. Про це йдеться у рішенні Інгулецького районного суду Кривого Рогу, опублікованому 15 травня 2024 року.

Згідно з інформацією, зловмисник шляхом шахрайства здобув пін-код картки жінки у грудні 2022 року. В результаті, з її рахунку було знято 12 681 гривню, яка належала власниці, та 75 000 гривень, які складали кредитні кошти, у період з 27 по 28 грудня 2022 року.

29 грудня 2022 року, після подання заяви жінкою, поліція ініціювала кримінальне провадження за фактом шахрайства за статтею 190 Кримінального кодексу України через незаконне викрадення коштів.

З січня 2023 року ПриватБанк почав без згоди клієнтки автоматично списувати гроші з її зарплатного рахунку для покриття заборгованості, загалом витративши 12 022 гривні. Незважаючи на судове рішення, яке забороняло банку проводити списання, ПриватБанк продовжив відраховувати кошти з рахунку, в результаті чого загальна сума списань досягла 15 382 гривні, включно з відсотками у розмірі 2 299 гривень.

27 грудня 2022 року о 15:49 невідома особа здійснила дзвінок жінці та під вигаданим приводом отримала пін-код її картки. Одразу після цього, о 16:07, жінка звернулася до гарячої лінії банку з проханням заблокувати всі свої карти.

Незважаючи на її швидку реакцію, перші кошти з її рахунку були зняті о 18:59 — майже через три години після звернення до банку.

Суд задовольнив позов жінки та вирішив, що ПриватБанк повинен відшкодувати їй наступні суми: 15 382 гривні, відсотки за неправомірне використання коштів у розмірі 2 299 гривень, витрати на юридичну допомогу у розмірі 5 тисяч гривень, та судові витрати у розмірі 1 610 гривень.

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