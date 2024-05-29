Неизвестное лицо завладело пин-кодом карты женщины и сняло со счета 87 681 гривну. ПриватБанк также без ее согласия списал 15 382 гривны. Об этом говорится в решении Ингулецкого районного суда Кривого Рога, опубликованном 15 мая 2024 года.

Согласно информации, злоумышленник путем мошенничества получил пин-код карты женщины в декабре 2022 года. В результате, с ее счета было снято 12 681 принадлежащую владелице гривну и 75 000 гривен, которые составляли кредитные средства, в период с 27 по 28 декабря 2022 года.

29 декабря 2022 года, после подачи заявления женщиной, полиция инициировала уголовное производство по факту мошенничества по статье 190 Уголовного кодекса Украины из-за незаконного похищения средств.

С января 2023 года ПриватБанк начал без согласия клиентки автоматически списывать деньги с ее зарплатного счета для покрытия задолженности, потратив в общей сложности 12 022 гривны. Несмотря на судебное решение, запрещавшее банку проводить списание, ПриватБанк продолжил отчислять средства со счета, в результате чего общая сумма списаний достигла 15 382 гривны, включая проценты в размере 2 299 гривен.

27 декабря 2022 года в 15:49 неизвестный совершил звонок женщине и под вымышленным предлогом получил пин-код ее карточки. Сразу после этого в 16:07 женщина обратилась к горячей линии банка с просьбой заблокировать все свои карты.

Несмотря на ее скорую реакцию, первые средства с ее счета были сняты в 18:59 — почти через три часа после обращения в банк.

Суд удовлетворил иск женщины и решил, что ПриватБанк должен возместить ей следующие суммы: 15382 гривны, проценты за неправомерное использование средств в размере 2299 гривен, расходы на юридическую помощь в размере 5 тысяч гривен, и судебные издержки в размере 1610 гривен.

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