Вивести важкі жирні плями на одязі може бути доволі складно, але все ж цілком можливо, якщо слідувати певній покроковій інструкції. Ось поради, які можуть вам допомогти.
Як вивести жирні плями на одязі
Видалити твердий матеріал
- Видаліть залишки жиру з тканини лезом тупого ножа або ложки.
- Якщо жир рідкий, промокніть його чистою сухою тканиною або білим паперовим рушником. Не тріть, оскільки це лише проштовхне жир глибше у волокна.
- Ви також можете посипати пляму невеликою кількістю кукурудзяного крохмалю, щоб допомогти ввібрати жир. Залиште порошок на плямі щонайменше на 15 хвилин, а потім видаліть щіткою. Цей спосіб може бути ефективним, щоб вивести важкі жирні плями на одязі.
Обробіть миючим засобом на основі розчинника
Щоб вивести жирні плями на одязі, обробіть пляму спреєм на основі розчинника або гелеподібним.
- Якщо у вас немає засобу для виведення плям на основі розчинника, нанесіть сильний рідкий миючий засіб безпосередньо на пляму та обережно потріть тканину пальцями або старою зубною щіткою.
- Якщо у вас є лише порошкоподібний пральний засіб, зробіть пасту з невеликою кількістю теплої води та нанесіть її на пляму.
Почекай і мийся
- Дайте засобу для виведення плям попрацювати на плямі не менше 15 хвилин; 30 хвилин ще краще. Це дозволить хімічним речовинам розщепити молекули жиру або олії та полегшити їх вимивання з волокон тканини.
- Виперіть одяг, як зазвичай, у найгарячішій воді, рекомендованій для тканини, разом із рекомендованою кількістю прального засобу для регулярного завантаження білизни.
Порада
Якщо одяг виготовлений із синтетичної тканини, як-от поліестер, яку зазвичай не можна прати у гарячій воді, розтягніть попередньо оброблену забруднену ділянку тканини над мискою та полийте рівномірним струменем гарячої води прямо на пляму перед пранням, як звичайний. Це допоможе ефективніше вивести важкі жирні плями на одязі.
Огляньте та повторіть за потреби
- Огляньте забруднену ділянку одягу перед сушінням і повторіть обробку, якщо необхідно (висока температура зробить пляму ще важчим для видалення).
- За потреби повторіть кроки очищення.
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