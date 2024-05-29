Якщо одяг виготовлений із синтетичної тканини, як-от поліестер, яку зазвичай не можна прати у гарячій воді, розтягніть попередньо оброблену забруднену ділянку тканини над мискою та полийте рівномірним струменем гарячої води прямо на пляму перед пранням, як звичайний. Це допоможе ефективніше вивести важкі жирні плями на одязі.