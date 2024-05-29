Существует пошаговая инструкция, которая может помочь вам вывести тяжелые жирные пятна на одежде, чтобы вы снова наслаждались его чистотой и чистоплотностью.

Вывести тяжелые жирные пятна на одежде может быть довольно сложно, но все же вполне возможно, если следовать определенной пошаговой инструкции. Вот советы, которые могут помочь вам.

Как вывести жирные пятна на одежде

Удалить твердый материал

Удалите остатки жира из ткани лезвием тупого ножа или ложки.

Если жир жидкий, промокните его чистой сухой тканью или белым бумажным полотенцем. Не трите, так как это только протолкнет жир глубже в волокна.

Вы также можете посыпать пятно небольшим количеством кукурузного крахмала, чтобы помочь впитать жир. Оставьте порошок на пятне не менее 15 минут, а затем удалите щеткой. Этот способ может быть эффективным, чтобы вывести тяжелые жирные пятна на одежде.

Обработайте моющим средством на основе растворителя

Чтобы вывести жирные пятна на одежде, обработайте пятно спреем на основе растворителя или гелеобразным.

Если у вас нет пятновыводителя на основе растворителя, нанесите сильное жидкое моющее средство непосредственно на пятно и осторожно потрите ткань пальцами или старой зубной щеткой.

Если у вас только порошкообразное стиральное средство, сделайте пасту с небольшим количеством теплой воды и нанесите ее на пятно.

Подожди и мойся

Дайте пятновыводителю поработать на пятне не менее 15 минут; 30 минут еще лучше. Это позволит химическим веществам расщепить молекулы жира или растительного масла и облегчить их вымывание из волокон ткани.

Вымыть одежду, как обычно, в самой горячей воде, рекомендованной для ткани, вместе с рекомендуемым количеством стирального средства для регулярной загрузки белья.

Совет Если одежда изготовлена ​​из синтетической ткани, например полиэстер, которую обычно нельзя стирать в горячей воде, растяните предварительно обработанный загрязненный участок ткани над миской и полейте равномерной струей горячей воды прямо на пятно перед стиркой, как обычную. Это поможет более эффективно вывести тяжелые жирные пятна на одежде.

Осмотрите и повторите при необходимости

Осмотрите загрязненный участок одежды перед сушкой и повторите обработку, если необходимо (высокая температура сделает пятно еще более тяжелым для удаления).

При необходимости повторите шаги по очистке.

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