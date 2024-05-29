Існують прості поради, які можуть допомогти вам безпечно очистити дерев’яну підлогу, не пошкодивши її.

Кожна хороща господиня знає, що очистити дерев'яну підлогу, не пошкодивши її - це важливе завдання. Впоратися з цим завданням можна, якщо використовувати правильні поради.

Як очистити дерев'яну підлогу

Прибирання дерев’яної підлоги слід проводити за встановленим графіком, включаючи щотижня, щомісяця, кожні 6 місяців і кожні 5 років. Кожного тижня (або щодня, якщо потрібно) важливо очищати пил, бруд, волосся або частинки їжі, які накопичилися на деревині. Більшу частину роботи можна виконати за допомогою мітли з м’якою щетиною або пилососа, але для найкращих результатів (особливо для запобігання будь-яким подряпинам) використовуйте тканину з мікрофібри.

Через тиждень (або щонайменше щомісяця) ви повинні очистити дерев’яну підлогу злегка вологою шваброю. Занадто багато води шкідливо для деревини та може завдати непоправної шкоди. Ще краще, ви повинні використовувати швабру-розпилювач з плоскою головкою – це означає, що миюча рідина миттєво вбирається, запобігаючи проникненню вологи в підлогу. На цьому етапі використання pH-нейтрального сертифікованого засобу для чищення деревини є чудовим вибором.

Залежно від типу дерев’яної підлоги вам може знадобитися полірувати її кожні шість місяців або близько року. Це заповнить існуючі подряпини для гладкої обробки, відполірує деревину для глянцевого блиску та забезпечить захист від майбутніх плям, розливів, зношування. На жаль, на ринку так багато різних видів дерев’яної підлоги, що краще зв’язатися з виробником, щоб точно дізнатися, чи потребує ваша підлога полірування.

Що можна і чого не робити, щоб запобігти пошкодженню

Коли ви вирішите очистити дерев’яну підлогу, слід пам’ятати про декілька речей, і ось наші основні поради:

Порада №1 – Негайно прибирайте розлито

Розливи можуть просочитися всередину деревини та залишити на ній плями, якщо їх не очистити негайно. Використовуйте м’яку вбираючу тканину, щоб промокнути розлиту речовину, як тільки вона з’явиться.

Порада № 2 – Використовуйте правильний очищувач

Завжди використовуйте pH-нейтральний неабразивний миючий засіб, розроблений спеціально для дерев’яних підлог. Уникайте використання води та оцту, засобів для чищення на основі мила або пароочищувачів, оскільки вони можуть пошкодити деревину та покриття. Ми також рекомендуємо НЕ використовувати домашні засоби з цієї причини.

Порада №3 – Використовуйте вологу (не мокру) швабру

Коли ви вирішите очистити дерев’яну підлогу, то пам'тайте про те. що чим менше вологи, тим краще. Надлишок води може деформувати деревину, тому краще використовувати вологу швабру, а не змочену. Після миття негайно витріть підлогу чистим сухим рушником.

Порада №4 – Використовуйте килимки, килимки та захисні ножиці для меблів

Запобігайте потраплянню бруду та бруду на підлогу, використовуючи килимки та килимки в місцях з інтенсивним рухом людей. Цей простий профілактичний захід може значно скоротити кількість необхідного очищення.

З метою профілактики доцільно використовувати захисні прокладки під ніжками меблів, щоб уникнути подряпин під час переміщення меблів. Також уникайте ходити по дерев’яній підлозі на високих підборах або в спортивному взутті з шипами, оскільки вони можуть спричинити вм’ятини.

Порада №5 – будьте уважні до своїх домашніх тварин

Кігті вашого вихованця часто можуть бути прихованим винуватцем. Якщо ви не знаєте, звідки беруться ці дивні сліди від подряпин, перевіряйте кігті свого вихованця та регулярно їх підстригайте.

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