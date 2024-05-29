Существуют простые советы, которые могут помочь вам безопасно очистить деревянный пол, не повредив его.

Каждая хорошая хозяйка знает, что очистить деревянный пол, не повредив его – это важная задача. Справиться с этой задачей можно, используя правильные советы.

Как очистить деревянный пол

Уборку деревянного пола следует производить по установленному графику, включая еженедельно, ежемесячно, каждые 6 месяцев и каждые 5 лет. Каждую неделю (или каждый день, если нужно) важно очищать пыль, грязь, волосы или частицы пищи, которые накопились на древесине. Большую часть работы можно выполнить с помощью метлы с мягкой щетиной или пылесоса, но для наилучших результатов (особенно для предотвращения любых царапин) используйте ткань из микрофибры.

Через неделю (или по меньшей мере каждый месяц) вы должны очистить деревянный пол слегка влажной шваброй. Слишком много воды вредно для древесины и может нанести непоправимый вред. Еще лучше, вы должны использовать швабру-распылитель с плоской головкой – это означает, что моющая жидкость мгновенно впитывается, предотвращая проникновение влаги в пол. На этом этапе использование pH-нейтрального сертифицированного чистящего средства является прекрасным выбором.

В зависимости от типа деревянного пола вам может понадобиться полировать его каждые шесть месяцев или около года. Это заполнит существующие царапины для гладкой обработки, отполирует древесину для глянцевого блеска и обеспечит защиту от будущих пятен, разливов, износа. К сожалению, на рынке так много разных видов деревянного пола, что лучше связаться с производителем, чтобы точно узнать, нуждается ли ваш пол в полировании.

Что можно и чего не делать, чтобы предотвратить повреждение

Когда вы решите очистить деревянный пол, следует помнить о нескольких вещах, и вот наши основные советы:

Совет №1 – Немедленно убирайте разлитое

Разливы могут проникнуть внутрь древесины и оставить на ней пятна, если их не очистить немедленно. Используйте мягкую впитывающую ткань, чтобы промокнуть разлитое вещество, как только она появится.

Совет № 2 – Используйте правильный очиститель

Всегда используйте pH-нейтральное неабразивное моющее средство, разработанное специально для деревянных полов. Избегайте использования воды и уксуса, чистящих средств на мыле или пароочистителях, так как они могут повредить древесину и покрытие. Мы также рекомендуем НЕ использовать домашние средства по этой причине.

Совет №3 – Используйте влажную (не мокрую) швабру

Когда вы решите очистить деревянный пол, помните о том. чем меньше влаги, тем лучше. Избыток воды может деформировать древесину, поэтому лучше использовать влажную швабру, а не смоченную. После мытья немедленно протрите пол чистым сухим полотенцем.

Совет №4 – Используйте коврики, коврики и защитные ножницы для мебели

Предотвращайте попадание грязи и грязи на пол, используя коврики и коврики в местах с интенсивным движением людей. Эта простая профилактическая мера может значительно сократить количество необходимой очистки.

В целях профилактики целесообразно использовать защитные прокладки под ножками мебели, чтобы избежать царапин во время перемещения мебели. Также избегайте ходить по деревянному полу на высоком каблуке или в спортивной обуви с шипами, поскольку они могут вызвать вмятины.

Совет №5 – будьте внимательны к своим домашним животным

Когти вашего питомца часто могут быть скрытым виновником. Если вы не знаете, откуда берутся эти странные следы от царапин, проверяйте когти своего питомца и регулярно их подстригайте.

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