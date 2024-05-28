Очистити дзеркало без розводів не так вже й складно, якщо знати, як правильно це робити. Ми розповімо вам детальніше про цей процес.

Як очистити дзеркало без розводів

Першим кроком у тому, щоб очистити дзеркало без розводів є старий друг: білий оцет. Дійсно, у вашому місцевому супермаркеті є багато дуже ефективних спреїв для чищення вікон і дзеркал. Але більш дешевим і ефективним рішенням (каламбур) є суміш білого оцту та води.



Вам також знадобляться порожня пляшка з пульверизатором, ватяні палички або стара зубна щітка та інша наша секретна зброя: серветка з мікроволокна. Десятиліттями вважали газету найкращим засобом для чищення дзеркал, але сьогодні чорнило розтікається надто швидко й залишає на склі сліди, що призводять до смуг. Так само кухонний рушник не годиться, оскільки він розпадається під час чищення, залишаючи невеликі волокна рушника по всьому склу. Отже, щоб очистити дзеркало без розводів, вам потрібна ганчірка з мікрофібри.

Прибирання: