Очистить зеркало без разводов не так уж сложно, если знать, как правильно это делать. Мы расскажем вам подробнее об этом процессе.

Как очистить зеркало без разводов

Первым шагом состоит в том, чтобы очистить зеркало без разводов является старый друг: белый уксус. Действительно, в вашем местном супермаркете есть много очень эффективных спреев для чистки окон и зеркал. Но более дешевым и эффективным решением (каламбур) есть смесь белого уксуса и воды.



Вам также понадобятся пустая бутылка с пульверизатором, ватные палочки или старая зубная щетка и прочее наше секретное оружие: салфетка из микроволокна. Десятилетиями считали газету лучшим средством для чистки зеркал, но сегодня чернила растекаются слишком быстро и оставляют на стекле следы, приводящие к полосам. Так же кухонное полотенце не годится, поскольку оно распадается во время чистки, оставляя небольшие волокна полотенца по всему стеклу. Итак, чтобы очистить зеркало без разводов, вам нужна тряпка из микрофибры.

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