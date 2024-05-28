Очистить зеркало без разводов не так уж сложно, если знать, как правильно это делать. Мы расскажем вам подробнее об этом процессе.
Как очистить зеркало без разводов
Первым шагом состоит в том, чтобы очистить зеркало без разводов является старый друг: белый уксус. Действительно, в вашем местном супермаркете есть много очень эффективных спреев для чистки окон и зеркал. Но более дешевым и эффективным решением (каламбур) есть смесь белого уксуса и воды.
Вам также понадобятся пустая бутылка с пульверизатором, ватные палочки или старая зубная щетка и прочее наше секретное оружие: салфетка из микроволокна. Десятилетиями считали газету лучшим средством для чистки зеркал, но сегодня чернила растекаются слишком быстро и оставляют на стекле следы, приводящие к полосам. Так же кухонное полотенце не годится, поскольку оно распадается во время чистки, оставляя небольшие волокна полотенца по всему стеклу. Итак, чтобы очистить зеркало без разводов, вам нужна тряпка из микрофибры.
Уборка:
- Точечно очистите любую сброду, зубную пасту и т.п. белым уксусом и хлопчатобумажной тканью.
- Очистите края или вокруг винтов уксусом и ватными палочками/зубной щеткой.
- Смешайте одну часть уксуса с четырьмя частями воды и налейте в пульверизатор.
- Распылите раствор на хлопчатобумажную ткань или прямо на зеркало.
- Прежде чем спрей высохнет, протрите зеркало из стороны в сторону или вверх и вниз хлопчатобумажной тканью. Никогда не протирайте зеркало кругами.
- Возьмите салфетку из микрофибры и протрите зеркало одним и тем же движением из стороны в сторону или вверх-вниз.
- Когда зеркало высохнет, посмотрите на него сбоку, чтобы увидеть, нет ли на нем пропущенных участков или полос. Очистите их и отполируйте.
Поздравляем, вам удалось очистить зеркало без разводов!
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