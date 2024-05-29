Улітку по-особливому актуальні для кожного з нас поради щодо того, як вивести плями від трави на одязі.

У літню пору кожен хоче знати, як можна легко вивести плями від трави на одязі. І рішення дійсно є. Ми розповімо вам про це детальніше.

Нанесіть розчин плям

Якомога швидше обробіть забруднене місце засобом для виведення плям. Якщо у вас немає засобу для виведення плям, нанесіть трохи прального порошку на забруднене місце.

Обробіть забруднену ділянку

Обережно втирайте засіб для виведення плям або миючий засіб пальцями або щіткою з м’якою щетиною. Дайте продукту залишитися на плямі принаймні 15 хвилин, перш ніж кинути одяг у пральну машину. Це дасть ферментам час, щоб подіяти та справді допомогти вивести плями від трави на одязі.​​

Перевірте забарвлену область

Перш ніж кинути одяг у сушильну машину, перевірте забруднену ділянку. Якщо пляма все ще залишається, не кладіть її в сушарку, переходьте до наступного кроку.

УВАГА Перш ніж покласти одяг у сушильну машину, переконайтеся, що вам дійсно вдалося вивести плями від трави на одязі. Високий нагрів сушильної машини скріпить залишки плями та ускладнить їх видалення.

Змішайте розчин для замочування

Змішайте розчин теплої води та кисневого відбілювача для всіх тканин, дотримуючись інструкцій на етикетці. Повністю занурте весь одяг і дайте йому просочитися щонайменше від однієї години до восьми годин. Вимийте як зазвичай. Перевірте, чи не залишилося плям. Якщо пляма залишилася, не кладіть річ у сушильну машину, повторіть етап замочування у новій порції кисневого відбілювача та води, а потім знову виперіть річ. Повторення процесу необхідне для того, щоб остаточно вивести плями від трави на одязі.