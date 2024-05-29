Летом особенно актуальны для каждого из нас советы относительно того, как вывести пятна от травы на одежде.

В летнее время каждый хочет знать, как можно легко вывести пятна от травы на одежде. И решение действительно есть. Мы расскажем вам об этом подробнее.

Нанесите раствор пятен

Как можно скорее обработайте загрязненное место пятновыводителем. Если у вас нет пятновыводителя, нанесите немного стирального порошка на загрязненное место.

Обработайте загрязненный участок

Осторожно вотрите пятновыводитель или моющее средство пальцами или щеткой с мягкой щетиной. Дайте продукту остаться на пятне не менее 15 минут, прежде чем бросить одежду в стиральную машину. Это даст ферментам время, чтобы подействовать и помочь вывести пятна от травы на одежде.

Проверьте окрашенную область

Прежде чем бросить одежду в сушильную машину, проверьте загрязненный участок. Если пятно все еще остается, не кладите его в сушилку, переходите к следующему шагу.

ВНИМАНИЕ Прежде чем положить одежду в сушильную машину, убедитесь, что вам действительно удалось вывести пятна от травы на одежде. Высокий нагрев сушильной машины скрепит остатки пятна и усложнит их удаление.

Смешайте раствор для замачивания

Смешайте раствор теплой воды и кислородного отбеливателя для всех тканей, следуя инструкциям на этикетке. Полностью окуните всю одежду и дайте ему пропитаться не менее одного часа до восьми часов. Вымойте как обычно. Проверьте, не осталось ли пятен. Если пятно осталось, не кладите вещь в сушильную машину, повторите этап замачивания в новой порции кислородного отбеливателя и воды, а затем снова выстирайте. Повторение процесса необходимо для того, чтобы окончательно вывести пятна от травы на одежде.