Існує шість легких кроків, які можуть допомогти вам позбутися запаху поту на тілі та приємно пахнути завжди.

Позбутися запаху поту на тілі, насправді, дуже просто, адже для цього потрібно всього лиш скористатися деякими легкими кроками.

Як позбутися запаху поту на тілі

1. Тримайте себе в чистоті Приймайте душ хоча б раз на день, і ви змиєте піт і позбудетеся деяких бактерій на шкірі. Сам по собі піт практично не має запаху. Але коли бактерії, які живуть на вашій шкірі, змішуються з потом, вони швидко розмножуються і створюють неабиякий сморід. Ретельне миття, особливо тих ділянок, де ви схильні потіти, може допомогти позбутися запаху поту на тілі.

2. Використовуйте антибактеріальне мило Ретельне миття з антибактеріальним милом допоможе позбутися деяких бактерій, які можуть допомогти усунути запах. Шукайте слово «антибактеріальний» на упаковці мила.

3. Рушник Прийнявши душ, повністю витріть себе насухо, приділяючи особливу увагу ділянкам, де ви сильно потієте. Якщо ваша шкіра суха, на ній важче розмножуватися бактеріям, які викликають неприємний запах тіла.

4. Використовуйте антиперспіранти. Коли ви станете чистими та сухими, нанесіть сильний антиперспірант на пахви. У них міститься хлорид алюмінію, хімічна речовина, яка запобігає виділенню поту, і часто вони також містять дезодорант. Використовуйте двічі на день - один раз вранці і один раз ввечері. Вам не потрібен рецепт, щоб отримати потужний антиперспірант . Шукайте ті, на яких написано, що вони більш міцні. Якщо ви вважаєте, що вам потрібна додаткова допомога, попросіть свого лікаря про рецептурні антиперспіранти.

5. Тримайте свій одяг у чистоті Часто міняйте одяг, коли ви сильно потієте. Свіжий одяг допомагає позбутися запаху поту на тілі. Також обов’язково змініть шкарпетки, особливо якщо у вас неприємний запах ніг. Використовуйте дезодоранти у взутті, часто міняйте устілки та ходіть босоніж, коли це можливо.