Избавиться от запаха пота на теле, на самом деле, очень просто, ведь для этого нужно всего лишь воспользоваться некоторыми легкими шагами.
Как избавиться от запаха пота на теле
1. Держите себя в чистоте
Принимайте душ хотя бы раз в день, и вы смоете пот и избавитесь от некоторых бактерий на коже.
Сам по себе пот практически не имеет запаха. Но когда бактерии, живущие на вашей коже, смешиваются с потом, они быстро размножаются и создают незаурядную вонь.
Тщательное мытье, особенно тех участков, где вы склонны потеть, может помочь избавиться от запаха пота на теле.
2. Используйте антибактериальное мыло
Тщательное мытье с антибактериальным мылом поможет избавиться от некоторых бактерий, которые могут помочь устранить запах.
Ищите слово "антибактериальный" на упаковке мыла.
3. Полотенце
Приняв душ, полностью протрите себя досуха, уделяя особое внимание участкам, где вы сильно потеете.
Если ваша кожа сухая, на ней труднее размножаться бактериям, вызывающим неприятный запах тела.
4. Используйте антиперспиранты.
Когда вы станете чистым и сухим, нанесите сильный антиперспирант на подмышки. В них содержится хлорид алюминия, химическое вещество, предотвращающее выделение пота, и часто они также содержат дезодорант. Используйте дважды в день – один раз утром и один раз вечером.
Вам не нужен рецепт, чтобы получить мощный антиперспирант. Ищите те, на которых написано, что они более крепкие.
Если вы считаете, что вам необходима дополнительная помощь, попросите своего врача о рецептурных антиперспирантах.
5. Держите свою одежду в чистоте
Часто меняйте одежду, когда вы сильно потеете. Свежая одежда помогает избавиться от запаха пота на теле.
Также обязательно смените носки, особенно если у вас неприятный запах ног. Используйте дезодоранты в обуви, часто меняйте стельки и ходите босиком, когда это возможно.
6. Выключите или уменьшите потребление определенной пищи или напитков
То, что вы едите, влияет на запах вашего тела. Пища, которая вызывает у вас больше пота, например, острый перец или другая острая пища, также может привести к появлению запаха тела. А ароматы таких продуктов, как лук или чеснок могут переноситься в поте. Напитки, содержащие кофеин или алкоголь, также могут усилить потоотделение. Так что ешьте здоровую пищу, чтобы избавиться от запаха пота на теле.
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