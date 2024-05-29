Існує кілька простих порад, які можуть допомогти вам вивести плями від дезодоранту на одязі і знову насолоджуватися чистотою своїх речей.

Під час літньої пори багатьох людей турбує питання про те, як вивести плями від дезодоранту на одязі. І вихід з цієї проблеми є. Ось він:

Як вивести плями від дезодоранту на одязі

Як вивести плями від дезодоранту на одязі, це звичайна проблема для багатьох. На щастя, зараз у вашому домі можна знайти якісні засоби для очищення від плям від наших дезодорантів.

Якщо вам потрібен домашній засіб від плям під пахвами, найкращий спосіб зробити це за допомогою кислоти. Кислоти активно розчиняють зв'язки між білками, лугом і алюмінієм, які викликають плями.



Пошук кислоти може здатися складним або дорогим, але не хвилюйтеся. Багато чудових кислотних продуктів можна знайти вдома або дуже дешево в місцевому супермаркеті.

Наступного разу, коли вам потрібно буде вивести плями від дезодоранту на одязі, спробуйте один із цих п’яти простих кислотних засобів для усунення плям і подивіться, який вам найбільше підходить:

Перекис водню: Замочіть пляму рівними частинами перекису водню та води. Пам’ятайте, що перекис водню має відбілюючі властивості, тому цей метод підходить лише для білого одягу. Харчова сода: змішайте харчову (або двовуглеводну) соду в пасту у співвідношенні 3:1 з водою та потріть пляму старою зубною щіткою. Ви також можете додати трохи перекису водню для додаткового ефекту білого одягу. І якщо у вас немає харчової соди, чиста звичайна содова вода теж зробить свою справу. Білий оцет: з’єднайте дві столові ложки оцту з однією чашкою води та замочіть одяг. Лимонний сік: просто змішайте лимонний сік з рівною кількістю води та протріть брудне місце, щоб вивести плями від дезодоранту.

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