Существует несколько простых советов, которые могут помочь вам вывести пятна от дезодоранта на одежде и снова наслаждаться чистотой своих вещей.

Во время летнего времени многих людей беспокоит вопрос о том, как вывести пятна от дезодоранта на одежде. И выход из этой проблемы есть. Вот он:

Как вывести пятна от дезодоранта на одежде

Как вывести пятна от дезодоранта на одежде, это обычная проблема для многих. К счастью сейчас в вашем доме можно найти качественные средства для очистки от пятен от наших дезодорантов.

Если вам нужно домашнее средство от пятен под мышками, самый лучший способ сделать это с помощью кислоты. Кислоты активно растворяют связи между белками, щелочью и алюминием, вызывающими пятна.



Поиск кислоты может показаться сложным или дорогим, но не беспокойтесь. Многие превосходные кислотные продукты можно найти дома или очень дешево в местном супермаркете.

В следующий раз, когда вам нужно будет вывести пятна от дезодоранта на одежде, попробуйте одно из этих пяти простых кислотных средств для устранения пятен и посмотрите, какой вам наиболее подходит:

Перекись водорода : Замочите пятно равными частями перекиси водорода и воды. Помните, что перекись водорода обладает отбеливающими свойствами, поэтому этот метод подходит только для белой одежды. Пищевая сода : смешайте пищевую (или двууглеводную) соду в пасту в соотношении 3:1 с водой и потрите пятно старой зубной щеткой. Вы также можете добавить немного перекиси водорода для дополнительного эффекта белой одежды. И если у вас нет пищевой соды, чистая обычная содовая вода тоже сделает свое дело. Белый уксус : соедините две столовые ложки уксуса с чашкой воды и замочите одежду. Лимонный сок: просто смешайте лимонный сок с равным количеством воды и протрите грязное место, чтобы вывести пятна от дезодоранта.

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