Зелень, овочі та інші рослини справді допомогають один одному на ділянці.

Вони поліпшують грунт, відлякують і рятують від шкідників.

Правильно обравши сусідя для тієї чи іншої рослини, урожай можна збільшити. І навпаки, погані сусіди, як і люди, можуть отруїти життя рослини, яку посадили поруч.

Про найкращих і найгірших сусідів по грядці нагадали і у блозі «Сімейний сад».

Так, найкращими сусідами для моркви будуть квасоля, шавлія, редис, салат, цибуля, розмарин, горох, томати.

морква

А от кріп і петрушку садити поруч із морквою не варто.

Гарними сусідами для перцю стануть: базилік, коріандр, цибуля, шпинат, томати.

«Не садіть перець поблизу квасолі», - радять фахівці.

Що стосуєтсья картоплі, то гарний врожай вона принесе, якщо посадити її поруч з квасолею, броколі, капустою, кукурудзою, баклажанами, часником, цибулею.

А от, якщо поруч ростуть огірки, дині, кабачки, соняшники, томати, ріпа, тут картоплю краще не садити.

помідори

Гарними сусідами для помідорів стануть спаржа, базилік, квасоля, огірки, морква, селера, кріп, салат, диня, цибуля і петрушка.

«Не розташовуйте поруч грядки томатів і будь-яких видів капусти, картоплі і кукурудзи», - кажусть досвідчені господарі.

А от баклажани не мають небажаних сусідів по городу, але найкраще вони себе почувають поруч з базиліком, квасолею, салатом, горохом, картоплею, шпинатом.

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