Зелень, овочі та інші рослини справді допомогають один одному на ділянці.
Вони поліпшують грунт, відлякують і рятують від шкідників.
Правильно обравши сусідя для тієї чи іншої рослини, урожай можна збільшити. І навпаки, погані сусіди, як і люди, можуть отруїти життя рослини, яку посадили поруч.
Про найкращих і найгірших сусідів по грядці нагадали і у блозі «Сімейний сад».
Так, найкращими сусідами для моркви будуть квасоля, шавлія, редис, салат, цибуля, розмарин, горох, томати.
А от кріп і петрушку садити поруч із морквою не варто.
Гарними сусідами для перцю стануть: базилік, коріандр, цибуля, шпинат, томати.
«Не садіть перець поблизу квасолі», - радять фахівці.
Що стосуєтсья картоплі, то гарний врожай вона принесе, якщо посадити її поруч з квасолею, броколі, капустою, кукурудзою, баклажанами, часником, цибулею.
А от, якщо поруч ростуть огірки, дині, кабачки, соняшники, томати, ріпа, тут картоплю краще не садити.
Гарними сусідами для помідорів стануть спаржа, базилік, квасоля, огірки, морква, селера, кріп, салат, диня, цибуля і петрушка.
«Не розташовуйте поруч грядки томатів і будь-яких видів капусти, картоплі і кукурудзи», - кажусть досвідчені господарі.
А от баклажани не мають небажаних сусідів по городу, але найкраще вони себе почувають поруч з базиліком, квасолею, салатом, горохом, картоплею, шпинатом.
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