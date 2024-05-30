Вибір сусідів по грядці – це ще один етап від якого залежить врожай, адже обравши для перцю, помідора та інших рослин не найкращого компаньойна, можна звести нанівець всі інші зусилля.

Зелень, овочі та інші рослини справді допомогають один одному на ділянці.

Вони поліпшують грунт, відлякують і рятують від шкідників.

Правильно обравши сусідя для тієї чи іншої рослини, урожай можна збільшити. І навпаки, погані сусіди, як і люди, можуть отруїти життя рослини, яку посадили поруч.

Про найкращих і найгірших сусідів по грядці нагадали і у блозі «Сімейний сад».

Так, найкращими сусідами для моркви будуть квасоля, шавлія, редис, салат, цибуля, розмарин, горох, томати.

А от кріп і петрушку садити поруч із морквою не варто.

Гарними сусідами для перцю стануть: базилік, коріандр, цибуля, шпинат, томати.

«Не садіть перець поблизу квасолі», - радять фахівці.

Що стосуєтсья картоплі, то гарний врожай вона принесе, якщо посадити її поруч з квасолею, броколі, капустою, кукурудзою, баклажанами, часником, цибулею.

А от, якщо поруч ростуть огірки, дині, кабачки, соняшники, томати, ріпа, тут картоплю краще не садити.

Гарними сусідами для помідорів стануть спаржа, базилік, квасоля, огірки, морква, селера, кріп, салат, диня, цибуля і петрушка.



«Не розташовуйте поруч грядки томатів і будь-яких видів капусти, картоплі і кукурудзи», - кажусть досвідчені господарі.

А от баклажани не мають небажаних сусідів по городу, але найкраще вони себе почувають поруч з базиліком, квасолею, салатом, горохом, картоплею, шпинатом.

Останні новини України:

Колорадський жук зникне: що посадити на городі для відлякування шкідника.

Виросте соковита і хрумка: чим підгодувати капусту після висадки у відкритий грунт.

Урожай огірків буде ще більшим: що можна посадити поруч.