Выбор соседей по грядке – это еще один этап от которого зависит урожай, ведь выбрав для перца, помидора и других растений не самого лучшего компаньйна, можно свести на нет все остальные усилия.

Зелень, овощи и другие растения действительно помогают друг другу на участке.

Они улучшают почву, отпугивают и спасают от вредителей.

Правильно выбрав соседа для того или иного растения, урожай можно увеличить. И наоборот, плохие соседи, как и люди, могут отравить жизнь растению, которую посадили рядом.

О лучших и худших соседях по грядке напомнили и в блоге «Семейный сад».

Так, лучшими соседями для моркови будут фасоль, шалфей, редис, салат, лук, розмарин, горох, томаты.

А вот укроп и петрушку сажать рядом с морковью не стоит.

Хорошими соседями для перца станут базилик, кориандр, лук, шпинат, томаты.

«Не сажайте перец рядом с фасолью», – советуют специалисты.

Что касается картофеля, то хороший урожай он принесет, если посадить его рядом с фасолью, брокколи, капустой, кукурузой, баклажанами, чесноком, луком.

А вот если рядом растут огурцы, дыни, кабачки, подсолнечники, томаты, репа, то здесь картошку лучше не сажать.

Хорошими соседями для помидоров станут спаржа, базилик, фасоль, огурцы, морковь, сельдерей, укроп, салат, дыня, лук и петрушка.



"Не размещайте рядом грядки томатов и любых видов капусты, картофеля и кукурузы", - говорят опытные хозяева.

А вот у баклажанов нет нежелательных соседей по огороду, но лучше всего они себя чувствуют рядом с базиликом, фасолью, салатом, горохом, картофелем, шпинатом.

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