Експерти розповіли про кілька секретів, які можуть допомогти вам легко очистити мікрохвильову піч.

Легко очистити мікрохвильову піч справді можливо, якщо скористатися деякими порадами від експертів. Ось як це зробити:

Як очистити мікрохвильову піч оцтом

Відчуваєте натхнення засукати рукави та глибоко очистити мікрохвильову піч? Виконайте ці прості дії.

Крок 1: Розпиліть плями та розлиті речовини

Корисно точково розпорошувати важкі, стійкі плями та розлиті рідини у мікрохвильовій печі, подібно до того, як ви точково чистите одяг перед тим, як кинути його в пральну машину. Експерт рекомендує поєднати рівні частини білого оцту та води в пляшці з розпилювачем перед рясним розпиленням.

Крок 2: створіть оцтову очисну суміш

Наповніть миску, придатну для мікрохвильової печі, двома склянками води та двома столовими ложками оцту. За бажанням додайте одну або дві краплі ефірної олії для чудової ароматерапії. Якщо у вас під рукою немає оцту, експерт пропонує замінити його свіжовичавленим лимонним соком.

Порада: додайте маленьку дерев’яну ложку в миску або помістіть зубочистку в суміш. Це дозволить утворювати бульбашки на деревині, коли вода нагрівається, запобігаючи перегріванню води та її «вибуху» до кипіння.

Крок 3: розігрійте суміш у мікрохвильовці

Помістіть суміш у мікрохвильову піч, закрийте дверцята та поставте в мікрохвильову піч на високій температурі протягом трьох хвилин. Потім дайте всьому застигнути ще 15 хвилин, не відкриваючи дверцята. Цей час очікування дозволяє мікрохвильовій печі отримати додаткову пару, що допомагає розщепити прилиплі плями.

Крок 4: Зніміть суміш і поворотний столик

Використовуючи прихватки або рукавицю для духовки, щоб захистити руки, обережно вийміть миску з мікрохвильової печі та відкладіть її вбік — поки що не виливайте її. Крім того, зніміть піддон, який повертається, щоб помити його в раковині.

Крок 5. Протріть інтер’єр

Змочіть чисту тканину з мікрофібри оцтовою сумішшю та спробуйте очистити мікрохвильову піч всередині. Більша частина бруду повинна відразу зісковзнути, але якщо у вас є якісь уперті плями або важкодоступні щілини, експерт рекомендує використовувати інструмент для чищення, який не дряпається.

Крок 6: Вимийте поворотний столик

У кухонній раковині почистіть поворотну тарілку мікрохвильової печі за допомогою миючого засобу, гарячої води та губки. Висушіть його чистим кухонним рушником і помістіть назад у чисту мікрохвильову піч.

Крок 7: Очистіть зовнішній вигляд

Розпиліть універсальний миючий засіб на чисту тканину та протріть зовнішню поверхню, щоб остаточно очистити мікрохвильову піч. (Ніколи не розпилюйте безпосередньо на панель керування.)

Експерт додає: «Для приладів з нержавіючої сталі змочіть тканину у воді та рідині для миття посуду, відіжміть її, а потім протріть зерном». Не забудьте протерти панель керування, боки, верх і низ.

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