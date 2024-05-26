Эксперты рассказали о нескольких секретах, которые могут помочь вам легко очистить микроволновку.

Легко очистить микроволновку действительно возможно, если воспользоваться некоторыми советами от экспертов. Вот как это сделать:

Как очистить микроволновую печь уксусом.

Чувствуете вдохновение засучить рукава и глубоко очистить микроволновку? Выполните эти простые действия.

Шаг 1: Распылите пятна и разлитые вещества

Полезно точечно распылять тяжелые, устойчивые пятна и разлитые жидкости в микроволновке, подобно тому, как вы точечно чистите одежду перед тем, как бросить ее в стиральную машину. Эксперт рекомендует объединить равные части белого уксуса и воды в бутылке с распылителем перед обильным распылением.

Шаг 2: создайте уксусную очистную смесь

Наполните миску, подходящую для микроволновки, двумя стаканами воды и двумя столовыми ложками уксуса. По желанию добавьте одну или две капли эфирного масла для отличной ароматерапии. Если у вас под рукой нет уксуса, эксперт предлагает заменить его свежевыжатым лимонным соком.

Совет : добавьте маленькую деревянную ложку в миску или поместите зубочистку в смесь. Это позволит образовывать пузырьки на древесине, когда вода нагревается, предотвращая перегревание воды и ее «взрыв» до кипения.

Шаг 3: разогрейте смесь в микроволновке

Поместите смесь в микроволновку, закройте дверцу и поставьте в микроволновку на высокой температуре в течение трех минут. Затем дайте всему застыть еще 15 минут, не открывая дверцу. Это время ожидания позволяет микроволновке получить дополнительную пару, помогающую расщепить прилипшие пятна.

Шаг 4: Снимите смесь и поворотный столик

Используя прихватки или перчатку для духовки, чтобы защитить руки, осторожно извлеките миску из микроволновки и отложите ее в сторону, пока не выливайте ее. Кроме того, снимите возвращающийся поддон, чтобы помыть его в раковине.

Шаг 5. Протрите интерьер

Смочите чистую ткань из микрофибры уксусной смесью и попробуйте очистить микроволновку внутри. Большая часть грязи должна сразу соскользнуть, но если у вас есть какие-то упрямые пятна или труднодоступные щели, эксперт рекомендует использовать не царапающийся инструмент для чистки.

Шаг 6: Вымойте поворотный столик

В кухонной раковине почистите поворотную тарелку микроволновки с помощью моющего средства, горячей воды и губки. Высушите его чистым кухонным полотенцем и поместите обратно в чистую микроволновку.

Шаг 7: Очистите внешний вид

Распылите универсальное моющее средство на чистую ткань и протрите наружную поверхность, чтобы окончательно очистить микроволновку. (Никогда не распыляйте непосредственно на панель управления.)

Эксперт добавляет: «Для приборов из нержавеющей стали смочите ткань в воде и жидкости для мытья посуды, отожмите ее, а затем протрите зерном». Не забудьте протереть панель управления, бока, верх и низ.

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