Існують поради, які допоможуть вам коли ви не знаєте, що робити, якщо одяг зсівся після прання.

Багато з нас задаються питанням про те, що робити, якщо одяг зсівся після прання. Відповідь на це питання існує, і вона дуже проста. Нижче детальніше розповімо вам про це.

Що робити, якщо одяг зсівся після прання

Створіть розчин для замочування

Якщо одяг зсівся після прання, наповніть раковину або пластикову ванну достатньою кількістю прохолодної води, щоб повністю занурити одяг.

Додайте 2 столові ложки дитячого шампуню, рідкого ополіскувачу або кондиціонера для волосся.

Перемішайте, щоб розсіяти шампунь.

Порада Якщо одяг зсівся після прання, не кладіть його в автоматичну сушильну машину. Поїздка через гарячу сушильну машину назавжди запечатає зморщений светр. Якщо у вас немає часу відразу впоратися з проблемою, просто дайте светру висохнути на повітрі.

Занурте одяг

Додайте одяг і обережно протріть його у водному розчині, щоб усі волокна були повністю вологими.

Замочіть принаймні на 30 хвилин або до двох годин, щоб допомогти пом’якшити та розслабити волокна для зміни форми.

Видаліть одяг із розчину

Вийміть одяг із розчину для замочування.

Не змивати.

Обережно вичавіть надлишок вологи, не викручуючи та не скручуючи одяг.

Покладіть в’язану річ рівно на щільний бавовняний рушник і згорніть його, щоб увібрати якомога більше вологи.

Повторіть з другим сухим рушником, якщо тканина все ще здається надто вологою.

Змініть форму та заблокуйте одяг

Помістіть одяг на міцну коркову дошку оголошень або блокувальну дошку.

Обережно почніть розтягувати одяг до початкової форми та розміру.

Використовуйте T-подібні шпильки з нержавіючої сталі, які не іржавіють, щоб закріплювати предмет на місці кожні два дюйми або близько того, коли ви рухаєтесь по краях.

Під час роботи вам може знадобитися відкріпити та відкоригувати форму кілька разів.

Дайте висохнути на повітрі

Помістіть дошку в тепле місце, подалі від прямого тепла або сонячних променів.

Якщо одяг зсівся після прання, дайте йому висохнути на повітрі, перевіряючи його кожні кілька годин, щоб за потреби змінити форму, якщо форма почне спотворюватися.

Сушка може тривати до двох днів.