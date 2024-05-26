Существуют советы, которые помогут вам, когда вы не знаете, что делать, если одежда сселась после стирки.

Многие из нас задаются вопросом о том, что делать, если одежда сселась после стирки. Ответ на этот вопрос существует, и он очень прост. Ниже подробнее расскажем вам об этом.

Что делать, если одежда сселась после стирки

Создайте раствор для замачивания

Если одежда ссела после стирки, наполните раковину или пластиковую ванну достаточным количеством прохладной воды, чтобы полностью погрузить одежду.

Добавьте 2 столовые ложки детского шампуня, жидкого ополаскивателя или кондиционера для волос.

Перемешайте, чтобы рассеять шампунь.

Совет Если одежда ссела после стирки, не кладите ее в автоматическую сушильную машину. Поездка через горячую сушильную машину навсегда запечатает сморщенный свитер. Если у вас нет времени сразу справиться с проблемой, просто дайте свитеру высохнуть на воздухе.

Окуньте одежду

Добавьте одежду и осторожно протрите ее в водном растворе, чтобы все волокна были полностью влажными.

Замочите по крайней мере на 30 минут или два часа, чтобы помочь смягчить и расслабить волокна для изменения формы.

Удалите одежду из раствора

Извлеките одежду из раствора для замачивания.

Не смывать.

Осторожно выдавите избыток влаги, не выкручивая и не скручивая одежду.

Положите вязаную вещь ровно на плотное хлопковое полотенце и сверните его, чтобы впитать как можно больше влаги.

Повторите со вторым сухим полотенцем, если ткань все еще кажется слишком влажной.

Смените форму и заблокируйте одежду

Поместите одежду на крепкую пробковую доску объявлений или блокировочную доску.

Осторожно начните растягивать одежду до исходной формы и размера.

Используйте T-образные шпильки из нержавеющей стали, которые не ржавеют, чтобы закреплять предмет на месте каждые два дюйма или около того, когда вы двигаетесь по краям.

Во время работы может потребоваться открепить и откорректировать форму несколько раз.

Дайте высохнуть на воздухе

Поместите доску в теплое место вдали от прямого тепла или солнечных лучей.

Если одежда ссела после стирки, дайте ей высохнуть на воздухе, проверяя ее каждые несколько часов, чтобы при необходимости изменить форму, если форма начнет искажаться.

Сушка может продолжаться до двух дней.