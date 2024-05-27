Хоча кожному знаку зодіаку по-своєму пощастило, ці два зазвичай живуть по-справжньому унікальним життям.

Всі знаки зодіаку мають унікальні якості, які роблять їх щасливими та особливими.

Тим не менш, ті, хто має сприятливі знаки, керовані Юпітером або Венерою, у великій трійці або домінують у цих знаках, можуть розглядатися як особливо щасливі або благословенні.

Два знаки зодіаку, які є «улюбленцями Всесвіту»:

Чарівники та провидці Риби є «улюбленцями Всесвіту», тому що вони адаптувалися до всіх 12 уроків зодіаку. Це робить Риб найбільш знаючими, більш підготовленими і такими, що мають золоте серце.

Венера екзальтує у Рибах не просто так, оскільки в цьому становищі є магія. Людина знає, як дарувати безумовне кохання іншим, за умови, що вони розвинулися та подорослішали. Найчистіший прояв того, яким може і має бути кохання, зазвичай втілює Венера в Рибах. Це любов прощаюча, терпляча, добра і готова на жертви.

Стрілець - вогненний знак-новатор, який не боїться порушувати межі. Вони відображають ідеали Юпітера, який постійно прагне особистого зростання. Це знак, який не просто так представляє пригоди, подорожі та філософію, бо мета цього знаку – розширення, набуття знань та зв'язків.

Частина того, що робить Стрільця фаворитом Всесвіту, полягає в тому, що цей знак не змириться з поразкою. Зрештою, знак перед ними — Скорпіон, а наступний — Козеріг, два наполегливі й амбітні знаки, рухомі досягненнями. Скорпіон – воїн, а Козеріг – стійкий капітан.

Тим часом, Стрілець перейняв обидві свої найкращі риси, і внаслідок злиття з'явився цей унікальний знак. Стрілець шукатиме надію у важкі часи. Вони знають, що можуть подолати все, бо мають велику віру у Всесвіт чи в себе.

Останні новини України:

Які знаки Зодіаку вважають за краще жити у відносинах, а не у шлюбі: ці люди цінують свою свободу.

Як повідомляла Politeka, названі найдбайливіші знаки Зодіаку: можна звертатися до них за допомогою у важкий день.

Також Politeka писала про топ-5 найрозумніших знаків Зодіаку: астрологи склали рейтинг.