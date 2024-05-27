Все знаки зодиака обладают уникальными качествами, которые делают их счастливыми и особенными.

Тем не менее, те, у кого есть благоприятные знаки, управляемые Юпитером или Венерой, в большой тройке или доминируют в этих знаках, могут рассматриваться как особо удачливые или благословенные.

Два знака зодиака, которые являются «любимцами Вселенной»:

Волшебники и провидцы, Рыбы являются «любимцами Вселенной», потому что они адаптировались ко всем 12 урокам зодиака. Это делает Рыб самыми знающими, более подготовленными и обладающими золотым сердцем.

Венера экзальтирует в Рыбах не просто так, поскольку в этом положении есть магия. Человек знает, как дарить безусловную любовь другим, при условии, что они развились и повзрослели. Чистейшее проявление того, какой может и должна быть любовь, обычно воплощает Венера в Рыбах . Это любовь прощающая, терпеливая, добрая и готовая на жертвы.

Стрелец — огненный знак -новатор , который не боится нарушать границы. Они отражают идеалы Юпитера, постоянно стремящегося к личностному росту. Это знак, который не просто так представляет приключения, путешествия и философию, потому что цель этого знака — расширение, приобретение знаний и связей.

Часть того, что делает Стрельца фаворитом Вселенной, заключается в том, что этот знак не смирится с поражением. В конце концов, знак перед ними — Скорпион, а следующий — Козерог, два упорных и амбициозных знака, движимых достижениями. Скорпион — воин, а Козерог — стойкий капитан.

Между тем, Стрелец перенял обе свои лучшие черты, и в результате слияния появился этот уникальный знак. Стрелец будет искать надежду в трудные времена. Они знают, что могут преодолеть все, потому что имеют большую веру во Вселенную или в себя.

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