Ваше щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку вже на 25 травня.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку на 25 травня.

Отже, якщо ви відчували себе втомленими цього тижня, ваш час настав. День створений для великих перемог та успіхів.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Десятка Кубків.

Ви відкрита книга, і кожен може прочитати вас прямо зараз. Емоції розжарюються, і ви можете здатися іншим надто ексцентричним.

Одна справа тримати своє серце напоготові, але чи дійсно ви хочете, щоб усі знали, про що ви думаєте будь-якої миті?

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Король Кубків.

Ситуація була трохи туманною через таку кількість можливостей та людей, які казали вам, що вам потрібно і, можливо, навіть колись.

Ви керуєте розповіддю. Якимось чином у вас склалося враження, що хтось інший вирішує ваше життя. Таке може здатися щоразу, коли відбувається щось випадкове, але саме ви вирішуєте, як ви реагуватимете.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Сімка Пентаклей, перевернута.

Ви відключилися. Останнім часом все було настільки напружено, що навіть вам здавалося, що зараз це занадто.

Ви були приголомшені. Занадто багато соціальних мереж та надто багато часу на телефоні. Ваш розум може винести так багато всього, і тепер вам потрібно різко вимкнутись.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Сімка Кубків, перевернута.

Весь останній рік ви засвоювали свої страхи. Тепер вони починають з'являтися і ви можете їх побачити, і проковтнути цю пігулку складно.

У вас є кілька страхів, які, як ви знаєте, ірраціональні, але – COVID. Ви намагаєтеся знову повернутися до нормальної діяльності, але частина вас турбується, чи це безпечно.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Зірка, перевернута.

Ви знаєте, що ваша віра не пов'язана з якимось конкретним місцем чи групою людей.

Тепер, коли ви вирішили більш відкрито говорити про те, що ви відчуваєте і думаєте про Бога чи своє духовне життя, люди або любили вас, або ненавиділи це. Це була довга дорога, але ви це відчуваєте. твоє нести.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Колесо Фортуни, перевернуте.

Завжди сумно бачити, як можливість проходить повз тебе, але незабаром ти будеш дякувати своїй щасливій зірці за те, що ти втратив цей човен.

Ви будете так раді дізнатися, що ситуація насправді була не такою, як ви думали чи сподівалися. Натомість ви ухилилися від кулі і отримали щасливий випадок.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Корольова Жезлов.

Ви знаєте, чого хочете і не боїтеся це отримати. Бути знаком, що втілює баланс, означає, що ви повинні повністю віддавати і не брати.

Є кілька речей, які ви націлилися. Люди можуть бути захоплені зненацька тим, наскільки ви амбітні останнім часом, але це їхня проблема. Ваша черга.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Сімка Жезлов, перевернута.

Ви не можете догодити кожному. Іноді людина має намір бути нещасним, як би ти не намагався.

Ви можете стрибнути через обручі, піднятися на гору або відмовитись від усіх своїх цілей, але немає нічого приємного для людини, яка вирішила, що цього ніколи не буде достатньо.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Двійка Кубків, перевернута.

Зробіть щось хороше для себе. Зробіть нове татуювання, яке ви давно хотіли зробити. Вам не потрібен привід, щоб потішити себе походом до магазину за новим вбранням.

Вам доведеться доглядати власний сад. Іноді ви можете не думати, що вам слід це робити, але коли ви виглядаєте і почуваєтеся краще, все життя теж стає приємним.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Королева Меч, перевернута.

Занадто багато думок зроблять це рішення жорсткішим, ніж воно має бути. Просто слухайте своє серце і, коли будете готові, змусіть себе зробити те, чого боїтеся.

У найближчому майбутньому на вас чекає так багато хорошого, що ви не захочете чекати довше, ніж потрібно, щоб скористатися цим.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Четвірка Меч, перевернута.

Оголосіть тайм-аут. Зроби перепочинок. Вони чудово впораються без вас. До того ж, відпустка триває ненадовго.

Коли ви повернетеся, ви будете настільки відпочили, що це принесе користь і вам, і їм. Не бійтеся просити перерви. Ти заслуговуєш на це.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Королева пентаклів.

Ви перевершили себе. Ви провели велику роботу і повинні пишатися собою.

Конкуренція була жорстокою, але подивіться на себе: ви лідирували, і тепер ваші показники кращі, ніж у всіх інших.

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