Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь на 25 мая.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 25 мая.

Итак, если вы чувствовали себя усталыми на этой неделе, ваше время пришло. День создан для больших побед и успехов.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Десятка Кубков.

Вы — открытая книга, и каждый может прочитать вас прямо сейчас. Эмоции накаляются, и вы можете показаться другим слишком эксцентричным.

Одно дело держать свое сердце наготове, но действительно ли вы хотите, чтобы все знали, о чем вы думаете в любой момент?

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Король Кубков.

Ситуация была немного туманной из-за такого количества возможностей и людей, которые говорили вам, что вам нужно и, возможно, даже когда.

Вы управляете повествованием. Каким-то образом у вас сложилось впечатление, что кто-то другой решает вашу жизнь. Такое может показаться всякий раз, когда происходит что-то случайное, но именно вы решаете, как вы будете реагировать.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Семерка Пентаклей, перевернутая.

Вы отключились. В последнее время все было настолько напряженно, что даже вам казалось, что сейчас это слишком.

Вы были ошеломлены. Слишком много социальных сетей и слишком много времени на телефоне. Ваш разум может вынести так много всего, и теперь вам нужно резко отключиться.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Семерка Кубков, перевернутая.

Весь последний год вы усваивали свои страхи. Теперь они начинают появляться, и вы можете их увидеть, и проглотить эту пилюлю сложно.

У вас есть несколько страхов, которые, как вы знаете, иррациональны, но - COVID. Вы пытаетесь снова вернуться к нормальной деятельности, но часть вас беспокоится, безопасно ли это.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Звезда, перевернутая.

Вы знаете, что ваша вера не связана с каким-то конкретным местом или группой людей.

Теперь, когда вы решили более открыто говорить о том, что вы чувствуете и думаете о Боге или своей духовной жизни, люди либо любили вас, либо ненавидели это. Это был долгий путь, но вы это чувствуете. твое нести.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Колесо Фортуны, перевернутое.

Всегда грустно видеть, как возможность проходит мимо тебя, но вскоре ты будешь благодарить свою счастливую звезду за то, что ты упустил эту лодку.

Вы будете так рады узнать, что ситуация на самом деле была не такой, как вы думали или надеялись. Вместо этого вы увернулись от пули и получили счастливый случай.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Королева Жезлов.

Вы знаете, чего хотите, и не боитесь это получить. Быть знаком, олицетворяющим баланс, означает, что вы должны полностью отдавать и не брать.

Есть несколько вещей, на которые вы нацелились. Люди могут быть застигнуты врасплох тем, насколько вы амбициозны в последнее время, но это их проблема. Ваша очередь.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Семерка Жезлов, перевернутая.

Вы не можете угодить каждому. Иногда человек твердо намерен быть несчастным, как бы ты ни старался.

Вы можете прыгнуть через обручи, подняться на гору или отказаться от всех своих целей, но нет ничего приятного для человека, который решил, что этого никогда не будет достаточно.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Двойка Кубков, перевернутая.

Сделайте что-нибудь хорошее для себя. Сделайте новую татуировку, которую вы давно хотели сделать. Вам не нужен повод, чтобы побаловать себя походом в магазин за новым нарядом.

Вам придется ухаживать за собственным садом. Иногда вы можете не думать, что вам следует это делать, но когда вы выглядите и чувствуете себя лучше, вся жизнь тоже становится приятной.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Королева Мечей, перевернутая.

Слишком много мнений сделают это решение более жестким, чем оно должно быть. Просто слушайте свое сердце и, когда будете готовы, заставьте себя сделать то, чего боитесь.

В ближайшем будущем вас ждет так много хорошего, что вы не захотите ждать дольше, чем нужно, чтобы воспользоваться этим.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Четверка Мечей, перевернутая.

Объявите тайм-аут. Сделай передышку. Они прекрасно справятся без вас. К тому же отпуск длится ненадолго.

Когда вы вернетесь, вы будете настолько отдохнувшими, что это принесет пользу и вам, и им. Не бойтесь просить перерыва. Ты заслужил это.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Королева Пентаклей.

Вы превзошли себя. Вы проделали большую работу и должны гордиться собой.

Конкуренция была жестокой, но посмотрите на себя: вы лидировали, и теперь ваши показатели лучше, чем у всех остальных.

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