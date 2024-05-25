Ви можете скористатися детальною інструкцією, аби випрати чорні джинси, щоб вони не вицвіли.

Джинсові речі потребують особливого догляду, але хороша новина в тому, що ви зможете випрати чорні джинси, щоб вони не вицвіли, якщо скористаєтеся правильною інструкцією.

Як випрати чорні джинси

Прочитайте етикетку щодо догляду

Етикетка догляду існує не просто так і містить усі відомості, необхідні для найкращого догляду за своїм одягом.

Більшість етикеток щодо догляду зазначатимуть відповідну температуру для використання під час циклу прання та те, чи можна їх прасувати чи ні, серед інших вказівок щодо прання.

Підготуйте джинси

Точково обробіть плями та патьоки за допомогою миючого засобу для захисту кольору або засобу для виведення плям. Не тріть пляму. Замість цього дайте їй постояти 10 хвилин, чого має бути достатньо, щоб вона розклалася.

Застібніть кріплення, щоб воно не зачепило інший одяг, і виверніть джинси навиворіт. Цей простий, але важливий крок захищає зовнішню поверхню від прямого впливу тертя та миючого засобу — двох головних винуватців пошкодження волокон і зміни кольору.

Завантажте пральну машину, почніть прання

Це може бути очевидним, але, коли ви вирішили випрати чорні джинси, щоб вони не вицвіли, то періть однакові кольори разом — останнє, чого ви хочете, це щоб чорна фарба розпливалася по вашому яскравому одязі.

Якщо інше не вказано на етикетці одягу, встановіть пральну машину на щадний цикл із холодною водою. Це зменшує усадку та вицвітання.

Завжди використовуйте м’який миючий засіб, призначений для темного одягу, бажано в рідкій формі, оскільки порошкоподібні пральні засоби часто залишають залишки, якщо їх не розчинити належним чином, що найчастіше трапляється під час використання в холодній воді.

Потім дайте пральній машині зробити свою справу.

Або ручне прання

Чорні джинси — і будь-яка тканина, яку можна прати — прослужать довше в ручному пранні.

Ви можете випрати чорні джинси вручну, щоб вони не вицвіли. Ось як це зробити:

Наповніть ванну або таз/відро холодною водою.

Додайте миючий засіб і трохи збовтайте воду, щоб вона добре перемішалася.

Замочіть джинси — навиворіт — на 15-30 хвилин, залежно від того, наскільки вони брудні.

Обережно обробіть джинси, уникаючи надмірного стирання та натирання.

Злийте брудну воду та знову наповніть чистою водою, щоб прополоскати джинси. Повторюйте, доки не залишиться миючий засіб. Або промийте під проточною водою для швидшої альтернативи.

Обережно відіжміть джинси, щоб видалити зайву воду — утримайтеся від викручування.

Ось і все - випрати чорні джинси, щоб вони не вицвіли не складно.

Дайте висохнути на повітрі

Злегка струсіть джинси та повісьте їх догори дном на мотузку для білизни або сушарку — душова штанга теж цілком підійде.

Це дозволяє воді спускатися до найважчої частини джинсів (поясу), яка, у свою чергу, тягне частини ніг і зменшує зморшки.

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