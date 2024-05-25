Вы можете воспользоваться подробной инструкцией, чтобы постирать черные джинсы, чтобы они не выцвели.

Джинсовые вещи нуждаются в особом уходе, но хорошая новость в том, что вы сможете постирать черные джинсы, чтобы они не выцвели, если воспользуетесь правильной инструкцией.

Как постирать черные джинсы

Прочитайте этикетку по уходу

Этикетка ухода существует не просто так и содержит все сведения, необходимые для лучшего ухода за своей одеждой.

Большинство этикеток по уходу будут указывать соответствующую температуру для использования во время цикла стирки и то, можно ли их гладить или нет, среди других инструкций по стирке.

Подготовьте джинсы

Точно обработайте пятна и потеки с помощью моющего средства для защиты цвета или пятновыводителя. Не трите пятно. Вместо этого дайте ей постоять 10 минут, чего должно быть достаточно, чтобы она разложилась.

Застегните крепеж, чтобы оно не зацепило другую одежду, и выверните джинсы наизнанку. Этот простой, но важный шаг защищает внешнюю поверхность от прямого воздействия трения и моющего средства – двух главных виновников повреждения волокон и изменения цвета.

Загрузите стиральную машину, начните стирку

Это может быть очевидным, но, когда вы решили постирать черные джинсы, чтобы они не выцвели, то стирайте одинаковые цвета вместе – последнее, чего вы хотите, это чтобы черная краска расплывалась по вашей яркой одежде.

Если другое не указано на этикетке одежды, установите стиральную машину на щадящий цикл с холодной водой. Это уменьшает усадку и выцветание.

Всегда используйте мягкое моющее средство, предназначенное для темной одежды, желательно в жидкой форме, поскольку порошкообразные стиральные средства часто оставляют остатки, если их не растворить должным образом, что чаще всего встречается при использовании в холодной воде.

Затем дайте стиральной машине сделать свое дело.

Или ручная стирка

Черные джинсы – и любая ткань, которую можно стирать – прослужат дольше в ручной стирке.

Вы можете постирать черные джинсы вручную, чтобы они не выцвели. Вот как это сделать:

Наполните ванну или таз/ведро холодной водой.

Добавьте моющее средство и чуть-чуть взболтайте воду, чтобы она хорошо перемешалась.

Замочите джинсы – наизнанку – на 15-30 минут, в зависимости от того, насколько они грязные.

Аккуратно обработайте джинсы, избегая чрезмерного стирания и натирания.

Слейте грязную воду и снова наполните чистой водой, чтобы прополоскать джинсы. Повторяйте, пока не останется моющее средство. Или промойте под проточной водой для более быстрой альтернативы.

Осторожно отожмите джинсы, чтобы удалить лишнюю воду – удерживайтесь от выкручивания.

Вот и все – постирать черные джинсы, чтобы они не выцвели не сложно.

Дайте высохнуть на воздухе

Слегка встряхните джинсы и повесьте их вверх дном на бельевую веревку или сушилку — душевая штанга тоже вполне подойдет.

Это позволяет воде спускаться к тяжелейшей части джинсов (пояса), которая, в свою очередь, тянет части ног и уменьшает морщинки.

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