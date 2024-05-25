Існує кілька порад, які можуть допомогти вам почистити електричний чайник і уснути з нього наліт та бруд.

Почистити електричний чайник від бруду та нальоту - це цілком реальне завдання, з яким ви зможете впоратися за короткий проміжок часу. Просто скористайтеся деякими порадами та домашніми продуктами.

Як почистити електричний чайник

Очистіть чайник від накипу оцтом

Наповніть чайник приблизно наполовину розчином 1:1 води та дистильованого білого оцту. Доведіть розчин до повного кипіння. Вимкніть чайник, якщо він не вимикається автоматично. Дайте розчину оцту постояти принаймні 20 хвилин. Переконайтеся, що вам вдалося почистити електричний чайник та вилийте миючий розчин.

Очистіть чайник від накипу лимонним соком або порошком лимонної кислоти

Ви можете замінити білий дистильований оцет свіжовичавленим або розлитим у пляшки лимонним соком або порошком лимонної кислоти. Змішайте 1:1 розчин лимонного соку та води або використовуйте 2 столові ложки порошку лимонної кислоти в наполовину заповненому чайнику води та доведіть розчин до кипіння. Вимкніть чайник. Дайте розчину постояти принаймні 20 хвилин перед викиданням, щоб він зміг подіяти ще краще і почистити електричний чайник.

Відключіть і розберіть чайник

Перед подальшим чищенням від’єднайте охолоджений чайник від мережі. Зніміть водяний фільтр перед чищенням внутрішньої частини чайника.

Очистіть або замініть водяний фільтр

Очистіть знятий фільтр для води або картридж фільтра для води, дотримуючись інструкцій виробника. Більшість фільтрів металеві, і їх можна очистити, замочивши в розчині гарячої води та дистильованого білого оцту щонайменше на п’ять хвилин. Скраб щіткою для пляшок. Змити свіжою водою.

Потріть внутрішню частину чайника

Використовуйте неабразивну губку або щітку для пляшок з м’якою щетиною, щоб почистити внутрішню частину чайника. Це послаблює накопичення мінералів. Зверніть увагу на носик, де мінеральне накопичення може бути сильним. Змочування щітки або губки в чистому оцті може допомогти видалити накопичення навколо носика.

УВАГА Ніколи повністю не занурюйте електричний чайник у воду. Це може пошкодити нагрівальний елемент.

Очистіть зовнішню частину чайника

Протріть чайник зовні неабразивною губкою, змоченою в розчині теплої води та кількох крапель рідини для миття посуду, щоб видалити плями або бризки. Для плям, які важко видалити, занурте вологу губку в трохи сухої харчової соди. Ніжний абразивний характер харчової соди допомагає усунути бруд.

Очистивши зовнішню поверхню, витріть чайник насухо тканиною з мікрофібри, щоб уникнути розводів.

Порада Щоб почистити електричний чайник від розводів, капніть кілька крапель оливкової олії на тканину та протріть нею зовнішню частину чайника.

Зберіть чайник і виконайте останні полоскання

Очистивши чайник, знову з’єднайте всі компоненти та наповніть чайник приблизно наполовину водою для останнього ополіскування. Підключіть його до мережі та доведіть воду до повного кипіння. Злийте воду.

Повторіть «цикл промивання» ще раз, щоб переконатися, що весь миючий розчин і сипучі мінерали зникли.

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