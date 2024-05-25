Существует несколько советов, которые могут помочь вам почистить электрический чайник и уснуть налет и грязь.

Почистить электрический чайник от грязи и налета – это вполне реальная задача, с которой вы сможете справиться за короткий промежуток времени. Просто воспользуйтесь некоторыми советами и домашними продуктами.

Как почистить электрический чайник

Очистите чайник от накипи уксусом.

Заполните чайник примерно наполовину раствором 1:1 воды и дистиллированного белого уксуса. Доведите раствор до полного кипения. Выключите чайник, если он не выключается автоматически. Дайте раствору уксуса постоять как минимум 20 минут. Убедитесь, что электрический чайник вычистите и вылейте моющий раствор.

Очистите чайник от накипи лимонным соком или порошком лимонной кислоты.

Вы можете заменить белый уксус свежевыжатым или разлитым в бутылки лимонным соком или порошком лимонной кислоты. Смешайте 1:1 раствор лимонного сока и воды или используйте 2 столовые ложки порошка лимонной кислоты в заполненном наполовину чайнике воды и доведите раствор до кипения. Выключите чайник. Дайте раствору постоять как минимум 20 минут перед выбрасыванием, чтобы он смог подействовать еще лучше и почистить электрический чайник.

Отключите и разберите чайник

Перед очисткой отсоедините охлажденный чайник от сети. Перед чисткой внутренней части чайника снимите водяной фильтр.

Очистите или замените водяной фильтр

Очистите снятый фильтр или картридж фильтра, следуя инструкциям производителя. Большинство фильтров металлические и их можно очистить, замочив в растворе горячей воды и дистиллированного белого уксуса по меньшей мере на пять минут. Скраб кистью для бутылок. Смыть свежей водой.

Потрите внутреннюю часть чайника

Используйте неабразивную губку или щетку для бутылок с мягкой щетиной, чтобы очистить внутреннюю часть чайника. Это ослабляет скопление минералов. Обратите внимание на носик, где минеральное накопление может оказаться сильным. Смачивание кисти или щетки в чистом уксусе может помочь удалить накопление вокруг носика.

ВНИМАНИЕ Никогда полностью не погружайте электрический чайник в воду. Это может привести к повреждению нагревательного элемента.

Очистите внешнюю часть чайника

Протрите чайник снаружи неабразивной губкой, смоченной в растворе теплой воды и нескольких капель жидкости для мытья посуды, чтобы удалить пятна или брызги. Для тяжело удаленных пятен окуните влажную губку в немного сухой пищевой соды. Нежный абразивный характер пищевой соды помогает устранить грязь.

Очистив наружную поверхность, вытрите чайник досуха тканью из микрофибры, чтобы избежать разводов.

Совет Чтобы очистить электрический чайник от разводов, капните несколько капель оливкового масла на ткань и протрите им внешнюю часть чайника.

Соберите чайник и выполните последние полоскания

Очистив чайник, снова соедините все компоненты и наполните чайник примерно наполовину водой для последнего ополаскивания. Подключите его к сети и доведите воду до кипения. Слейте воду.

Повторите цикл промывки еще раз, чтобы убедиться, что весь моющий раствор и сыпучие минералы исчезли.

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